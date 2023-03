A hétvégi programból a Szarvasi FC–Szeghalmi FC párharc is kiesik, ugyanis a Körös-parti város csapatában annyi a beteg, hogy kórházat lehetne nyitni. A 16. forduló legérdekesebb összecsapásának a szomszédvári rangadó, a Nagyszénás–Orosházi MTK-ULE 1913 párharc ígérkezik.

Március 4., szombat, 13.00

Nagyszénás SE–Orosházi MTK-ULE 1913

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – A felkészülésünk jól sikerült, és megúsztuk nagyobb sérülés nélkül. Rafaj Patrik visszatért Kondorosra, Zábrák Zoltánra pedig külföldi munkavállalása miatt kevésbé számíthatunk. Az újak – a Gyuláról visszatérő Kókai Gergő, valamint Mátó Attila és Lugasi Martin minőségi játékosok, velük nagyot nyerhetünk. Mivel a Csongrád-Csanád vármegyei bajnokság már megkezdődött, így a kiszemelt ellenféllel nem tudtunk edzőmérkőzést játszani. Bár elkészült a nagypálya villanyvilágítása, még nem lett beüzemelve. Emiatt a műfüves kispályán készültünk, s ezért nekünk minden edzőmérkőzés aranyat ért. Az Orosháza ellen nem minket nyom a tét. Egy Nagyszénás–Orosháza mérkőzés mindig háromesélyes. Az utóbbi években többször is nyertünk ellenük és most is szeretnénk győzni.

Buza Barnabás, az OMTK-ULE 1913 edzője: – Három részre osztanám a téli felkészülést, az első szakasz jó volt, a középső része tragikus, hiszen rengeteg gonddal küszködtünk, a végére azonban kiegyenesedtünk. Annak ellenére is ezt mondom, hogy Gedó Lóránt, Kasuba Dániel, Szabó Ákos eltiltás, Endrefalvi Erik, és Vincze Alex betegség miatt nem játszhat szombaton, de még Harangozó Krisztián sincs teljesen rendben. Nem egyszerű ilyen játékosokat pótolni, bár a többek, így például Papp Máté és Darida Ádám formája mégis bizakodásra ad okot. Komoly rangadó a Nagyszénás elleni, ezért ez a párharc megkülönböztetett figyelmet kap. Remélem, hogy már nem lesz több betegem, s akkor bizakodhatunk a jó tavaszi kezdésben.

Március 4., szombat, 14.30

Gyulai TFC–Gyomaendrődi FC

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Jól sikerült felkészülésen vagyunk túl, jó létszámmal, jó körülmények között, műfüvön tudtunk edzeni. Jelentős változások nem történtek csapatunkban, két ifista került fel a felnőttek közé Prohászka Ádám és Balogh Zsolt személyében. Szeretnénk az őszhöz képest magabiztosabban játszani azokon a találkozókon, ahol mi vagyunk az esélyesebbek. Sajnálom, hogy csökkent a megye egy létszáma, hiszen így tavasszal mindössze tíz bajnoki meccset vívunk majd, ami nem túl sok. Bízom benne, hogy jó rajtot veszünk a Gyomaendrőd ellen.

Jamina SE–Medgyesbodzás SE

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Keveset tudtunk edzeni a tél folyamán. A hétvégi kupamérkőzés után többen is kisebb sérüléssel bajlódnak, de mindez nem változtat a céljainkon, szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni a jó erőkből álló Medgyesbodzás ellen. A lényeg, hogy kimegyünk a pályára, és focizzunk egyet! Tudjuk a határainkat, de szeretnénk nyerni.

A Szarvasi FC–Szeghalmi FC mérkőzés a szarvasiak kérésére elmarad. A mérkőzést március 25-én pótolják.

Szabadnapos: Végegyházi SE.