A 16 csapatos férfi kézilabda másodosztályban ötödik helyezett Békés a 11. Kecskemét otthonában játszotta 23. idénybeli bajnoki mérkőzését péntek este.

A hazaiak hamar magukhoz ragadva a kezdeményezést végig több góllal (hét is volt az előnyük) vezettek az első félidőben. A második játékrészben is sokáig kitartott a három-négytalálatos fórjuk, az utolsó tíz percnek is kecskeméti előnnyel vágtak neki a felek. A hajrában azonban sikerült fordítania a viharsarkiaknak, ám a minimális vezetést nem tudták megtartani, 19 másodperccel a vége előtt a KTE egy pontot megmentett a gólgazdag találkozón.

Kecskeméti TE-Piroska szörp–Optimum Solar-Békési FKC 33–33 (20–16)

NB I. B-s férfimérkőzés. Kecskemét, 200 néző. V.: Hornyik, Zörgő. BFKC: Takács Sz., Kiss O. – Novák Zs. 3, Balogh B. 1, Kovács Sz., Szász B. 3, Haszilló 7, Fedor 1, Varsandán Á., Árpási, Mezei R. B. 8 (4), Horváth L. 7, Dávid M. 1, Laufer 2, Kovács R., Hrabák. Vezetőedző: Padla József. KTE legjobb dobó: Horváth B. 6. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4.