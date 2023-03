A Kozármisleny elleni mérkőzés végeredménye nagyban befolyásolhatja a jelenleg 17., osztályozós helyen álló Békéscsaba pozícióját akár már a forduló után, de a bajnokság végén egészen biztosan. A két csapat között három helyezés és hat pont a különbség a csabaiak javára, éppen ezért a Baranya vármegyei kisváros a napokban a békéscsabai Bor Dáviddal megerősített csapata is véresen komolyan veszik a viharsarki túrát.

A Misleny tavasszal még nem nyert bajnokit, ezért a békéscsabai szereplés kulcsfontosságú lehet számukra, hiszen a még gyűjthető bajnoki egységek száma egyre csökken. Mindez persze a lila-fehérekre is vonatkozik, akik tavasszal ugyan csak az MTK-tól kaptak ki, de a négy döntetlen értéke csak a bajnokság végén fog kiderülni.

– Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen az influenza „végigment” a csapaton, így az előre lekötött felkészülési mérkőzést is azért kellett lemondanunk, mert nem voltunk tizenegyen sem – mondta Brlázs Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője a klubhonlapon. – A héten már kiegyenesedtünk és igyekeztünk úgy felkészülni a bajnokira, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Az idegenbeli mérkőzésen kikaptunk Kozármislenyben, most viszont szeretnénk mi irányítani és bízunk benne, hogy minél előbb sikerül majd betalálnunk. Nem lesz egyszerű mérkőzés, még annak ellenére sem, hogy ellenfelünk az utolsó helyezett. Szabó Csaba és Talpalló Norbert műtéten esett át, rájuk hosszabb felépülési folyamat vár, de rajtuk kívül is vannak még hiányzóink. Számban is minőségben azonban megvagyunk, úgyhogy megfelelőképpen ki tudunk állni a Kozármisleny ellen.

Márton Gábor, a Kozármisleny vezetőedzője így látta csapata esélyeit:

– Mindkét csapat a bennmaradásért küzd, de a Békéscsaba van jobb helyzetben. Az elmúlt mérkőzéseken jól játszottunk, de sajnos ez pontokban nem mutatkozott meg. Szeretnénk jó eredményt elérni, hogy közelítsünk az előttünk álló csapatokhoz.

A találkozót Zimmermann Márió vezeti, két segítője Punyi Gyula és Szilágyi Norbert lesz.