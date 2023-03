A Covid miatt 4 éve nem rendezték meg a világeseményt, de 2023-ban, április 11-től sok magyarért izgulhatunk két héten át. Kóródi István vérbeli sportember, egészsége teljében kézilabdázott, majd a vesetranszplantáció, a felépülése után ismét a sport mutatott számára jó irányt. Ennek már 25 éve.

– 2000 óta rendszeres és eredményes válogatott kerettag vagyok az atlétikai dobószámokban. Az egészségem rendben, tudok mellette dolgozni, az orosházi vállalkozás, ahol munkavállaló vagyok, amikor tudomást szerzett arról, hogy bekerültem a magyar utazó keretbe, támogatásáról biztosított, ami nagyon jól esett – mesélte a sportember, aki 2022-ben, a transzplantáltak Európa-bajnokságán a dobogós eredményeivel kvalifikálta magát erre a világeseményre. Akkor súlylökésben aranyérmes, diszkoszlökésben ezüstérmes lett, gerelyhajításban bronzérmet akasztottak a nyakába.

Az idei világjátékokra Magyarország delegációjában 32 transzplantált sportoló és 8 kísérő utazik az ausztriai Perthbe. Békés vármegyét egyedüliként a gádorosi sportoló képviseli.

A felkészülés javában zajlik, sok segítséget kap Békéscsabán, az Előre pályán és az ottani edzőtől, Solticz Kálmántól. A napokban edzőtáborba készül Budapestre a Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében, de otthon, önállóan is edz.

S hogy 58 évesként milyen esélyei lesznek 2023-ban a gádorosi sportembernek?

– Tízévenként változik a korosztály, én az 50-60 éves korcsoportban versenyzek. Annak is az idősebbik végét képviselem, nem lehet tudni, ki s mi vár rám. Ez a 4 év kihagyás elbizonytalanít: a világ elitjével régen találkoztunk. Én hozom a formám, a legjobb teljesítményemet. De nem tudom, mire lesz elég. Talán a rutin is segít. Ez a 14. európai és világeseményem, ahol résztvevő lehetek. A világjátékok célja a sportteljesítményen túlmutatva a szervátültetés fontossága, mert a szervátültetés életet ment. Az én személyes történetem pedig, hogy mindennapom úgy kezdem, hogy számomra ismeretlen ember élete árán kaptam egy új esélyt. Ezért is kötelességemnek érzem így élni a beültetett vesével – tette hozzá a kiváló sportember.