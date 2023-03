OMTK-Rákóczi–Mezőhegyesi SE 0–2 (0–0)

Megyei II. A osztályú mérkőzés. Orosháza, 160 néző. V.: Láza. OMTK-Rákóczi: Salka – Janicsek (Rácz), Szabó Áron, Rau, Csőke (Dénes), Kocsis (Kérdő), Kun Szabó (Czinkóczi), Selmeczy, Vincze, Papp Máté, Halász. Edző: Bodzás Ádám. Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor J., Varga T. (Pálhidai), Zsilák (Czene Z.), Szabó Zs., Karancsi, Papp Márton, Faragó (Czene P.), Isaszegi B., Boros, Isaszegi M. (Rotár). Edző: Ács Levente.

G.: Zsilák a 46., Isaszegi B. a 90. percben. Jó: Papp Máté, Selmeczy, Rácz, ill. az egész csapat.

Bodzás Ádám: – Nem találtuk a megoldást a szervezetten védekező ellenfelünkkel szemben. Ács Levente: – Az egész csapat nagyon taktikusan és szervezetten játszott és ennek az eredménye a három pont. B. Á.

Dobozi SE–Mezőkovácsházi TE 2–0 (1–0)

Doboz, 90 néző. V.: László I. Doboz: Barabás – Szabó L., Tímári (Hollósi), Pojendán (Boka), Szabó T. (Balogh Á.), Sztojka Zs. (Faragó), Huszár A., Lukucz, Szigeti, Sztojka N., Barcsay. Játékos-edző: Barcsay Attila. Mezőkovácsháza: Tóth K. – Lakatos, Tóth B., Budás, Csurár (Szokai), Szeles, Bereczki, Blahó, Túri, Almádi, Andrej. Játékos-edző: Matuz Tamás. A 65. percben Sztojka Zsolt 11-est hibázott.

G.: Barcsay a 32., Huszár A. a 87. percben. Kiállítva: Szeles (második sárga lap után) a 89. percben. Jó: Szigeti, Pojendán, Szabó L., ill. Tóth K., Andrej, Blahó, Túri.

Barcsay Attila: – A kimaradt tizenegyesen kívül még rengeteg ziccert elhibáztunk, de most a három pont megszerzése volt a cél – bármi áron. Matuz Tamás: – Kritikán aluli játékvezetés, de a pontszerzés nem ezen ment el. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez! Tobai János

Dobozi SE–Mezőkovácsházi TE

Fotós: Bencsik Ádám

Füzesgyarmati SK II–Békésszentandrási HMSE 0–1 (0–1)

Füzesgyarmat, 60 néző. V.: Nagy G. Füzesgyarmat II: Kovács I. – Tokai, Szabó M. (Balogh B.), Polgárdi (Juhász), Komáromi, Vad (Pákozdi), Kovács M., Keresztesi, Pálfi (Szőke), Vígh (Kiss B.), Zs. Nagy. Edző: Fábián Ottó. Békésszentandrás: Buzás – Szabó F. (Farkas M.), Bozsó, Olasz István, Tasi K., Bakró, Sztricskó, Balogh M., Lós, Balázs, Szécsi. Játékos-edző: Lós István, Virág Imre.

G.: Szécsi a 24. percben. Kiállítva: Balázs (második sárga lap után) a 75. percben. Jó: Kovács I., Zs. Nagy, Komáromi, Tokai, Pákozdi, ill. Bakró, Olasz István, Szabó F., Balogh M.

Fábián Ottó: – Az első félidőben sajnos nem működött jól a csapat, ezért több veszélyes helyzete volt a vendégeknek, de a második felvonásra több fiatallal a pályán sikerült tiszta helyzeteket és több jó helyzetben lévő szabadrúgást kiharcolni, amiből azonban nem sikerült gólt szereznünk. Lós István: – Az első félidei játékkal elégedett voltam, rendre helyzeteket tudtunk kialakítani, abszolút uraltuk a játékot. A második félidőben viszont visszaesett a teljesítményünk, ennek ellenére sikerült megnyerni a meccset. Gratulálok a csapatnak! F. O.

Elek USE–Mezőmegyer SE 1–2 (1–2)

Elek, 100 néző. V.: Telek. Elek: Krisán – Jánki, Kajári, Grósz (Simonka), Sipos, Rostás (Nagy R.), Kasznár, Oszlács, Dehelán, Puporka, Nagy Á. Edző: Turcsek Zoltán. Mezőmegyer: Kun – Horváth B., Ulrich (Fehérvári), Göcző, Benyó, Séllei (Lehoczki), Kecskeméti, Kerekes, Láza, Balog K., Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

G.: Oszlács a 43., ill. Balog K. a 2., Láza a 13. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kun, Göcző, Láza.

Turcsek Zoltán: – Nem érdemeltünk vereséget, mert a kidolgozott helyzetek és a mutatott játék alapján fordított eredmény is születhetett volna. Jó játékvezetés. Nyúl Gábor: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de a lényeg a három pont megszerzése volt. Most már mi is siethetünk Miklya Martin tejfakasztójára. Hotya Péter

Békési FC–Mezőberényi LE 1–1 (1–0)

Békés, 120 néző. V.: Kádár Németh. Békés: Takács – Nagy Sz. (Balázs, Kovács L.), Medve, Reszelő J., Római T., Minya, Novodomszky (Kis J.), Kardos, Csikós (Római J.), Antal (Benedek), Laukó. Edző: Fekete Mihály. Mezőberény: Rau – Fazekas, Székely (Burai Zs.), Tóth J., Tóth Cs. (Hoffmann), Kovács Gy. (Jónás), Bereczki, Zsíros, Olej T., Adamik (Kajlik), Kanó. Edző: Benyovszki Róbert.

G.: Reszelő J. a 9., ill. Jónás a 89. percben. Jó: Minya, Takács, Római T., ill. Kanó, Jónás.

Fekete Mihály: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de a második felvonásban látottak alapján igazságos döntetlen született. Benyovszki Róbert: – Úgy látszik, hogy mostanában két énünk van, az első félidőben a gyengébbiket, a másodikban az erősebbet mutatjuk. Az, hogy szomszédvári rangadó zajlott, csak a második félidőben lehetett észrevenni. Bíró Péter

Dévaványai SE–Szabadkígyósi SZSC 3–1 (1–0)

Dévaványa, 120 néző. V.: Bozó. Dévaványa: Sági – Végh, Nagy Z., Papp D. (Csordás), Kéki, Adamecz, Katona (Diós), Szabó E., Somogyi T., Nyíri J. (Feke), Papp V. Edző: Bereczki Árpád. Szabadkígyós: Dolezsán – Alb, Frankó, Ancsin (Szabó R.), Mohácsi (ifj. Szabó Z.), Sebestyén M., Maglóczki, Somogyi K., Faragó (Milek), Lázár, Szilágyi (Magyari). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

G.: Nyíri J. a 11., Szabó E. a 71., a 80., ill. Lázár az 58. percben. Kiállítva: Frankó (második sárga lap után) a 69. percben. Dévaványai jók: az egész csapat.

Bereczki Árpád: – Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzésen, nagy küzdelemben megérdemelten tartottuk itthon a három pontot! Gratulálok a csapatomnak! Ifj. Szabó Zoltán: – Gratulálok a Mezőhegyes bajnoki elsőségéhez! P. S.

Szabadnapos: Csabacsűdi GYLSE.

Mesterlövészek

A megyei II/A. osztály góllövőlistája

19 gólos: Zsilák Máté (Mezőhegyes).

16 gólos: Puporka (Elek).

15 gólos: Balog K. (Mezőmegyer).

14 gólos: Nyúl (Mezőmegyer).

12 gólos: Oszlács (Elek).

11 gólos: Szín (Békésszentandrás).

10 gólos: Halász (OMTK-Rákóczi).

9 gólos: Lázár (Szabadkígyós), Varga G. (Mezőkovácsháza), Durkó, Fazekas (Mezőberény).

8 gólos: Kardos (Békés), Papp D. (Dévaványa), Budás (Mezőkovácsháza).

7 gólos: Miklya (Mezőmegyer), Faragó (Mezőhegyes).

6 gólos: Láza, Isaszegi M. (Mezőhegyes), Kiss G. (Füzesgyarmat II), Papp K., Szabó E. (Dévaványa), Urbancsok (Csabacsűd).

5 gólos: Milek (Szabadkígyós), Haba (Csanádapáca), Györgyi (Mezőhegyes), Lukucz, Pojendán, Barcsay, Huszár A. (Doboz), Maglóczki, Mohácsi.

4 gólos: Nagy R. (Elek), Valach (OMTK-Rákóczi), Magda (Csabacsűd), Balázs (Békés), Lukács (Békéscsabai MÁV), Bánfi (Füzesgyarmat II), Matuz T., Lakatos (Mezőkovácsháza).

3 gólos: Kasik (Csabacsűd), Morva (Békéscsabai MÁV), Kéki (Dévaványa), Lós, Balázs (Békésszentandrás), Olej T., Bereczki G. (Mezőberény), Mazán, Tóth G., Balogh M., Lehoczki (Mezőmegyer), Bozsó M. (Csanádapáca), Római J., Csikós, D. Nagy (Békés), Simonka (Elek), Isaszegi B., Karancsi, Hrabovszki, Czene Z., Szabó Zs. (Mezőhegyes), Sebestyén M., Csávás (Szabadkígyós), Szilágyi, Bajor, Kovács M. (Füzesgyarmat II).

2 gólos: Nyíri J. (Dévaványa), Szűcs (Csanádapáca), Nagy Á., Jánki (Elek), Mittnacht, Túri, Sódar (Mezőkovácsháza), Lévai (Füzesgyarmat II), Gedó, Kovács T., Dobi N., Szabó Á., Ángyán, Kocsis (OMTK-Rákóczi), Pecnyik, Sándor (Csabacsűd), ifj. Szabó Z., Lászk, Faragó (Szabadkígyós), Balogh D., Boros (Mezőhegyes), Virág, Jónás Z., Tasi K. (Békésszentandrás), Zsömbörgi (Békéscsabai MÁV), Benyó, Kerekes, Fehérvári (Mezőmegyer).

1 gólos: Séllei, Kecskeméti, Nagy B., Láza (Mezőmegyer), Bíró, Gyulai, Kasznár (Elek), Bíró, Deák, Harmati, Bereczki, Blahó (Mezőkovácsháza), Magyari, Matuska, Máté (Szabadkígyós), Katona, Ernyes, Somogyi, Csordás (Dévaványa), Már, Szabó M., Vámos, Szabó R., Polgárdi, Lévai, Orovecz (Füzesgyarmat II), Papp M., Belák, Rotár (Mezőhegyes), Zsíros, Kovács Gy., Adamik (Mezőberény), Bozsó, Romhányi, Fodor, Olasz István, Szécsi (Békésszentandrás), Reszelő T., Székely, Laukó, Antal, Reszelő J. (Békés), Mészár, Mihályi, Takács K., Zsibrita, Szenográdi, Viczián, Kovács Gy., Kőszáli (Békéscsabai MÁV), Kun Szabó, Fejes, Papp M., Csőke, Szabó T. (OMTK-Rákóczi), Filyó, Varga T., Kiss G. (Csabacsűd), Tassi L., Balassa, Juhász P., Erdélyi, Bereczki, Hrobár, Kasza (Csanádapáca), Sztojka Á. (Doboz).

A megyei II/A. o. állása

1. Mezőhegyes 15 2 1 64—18 47

2. Szabadkígyós 14 3 1 40—9 45

3. Mezőmegyer 12 3 2 64—19 39

4. Dévaványa 8 2 7 30—32 26

5. Mezőberény 8 2 8 29—38 26

6. OMTK-Rákóczi 8 2 8 33—44 26

7. Eleki USE 7 1 10 43—38 22

8. Mezőkovácsháza 7 1 10 36—40 22

9. Békésszentandrás 6 4 8 28–30 22

10. Békési FC 6 3 9 26—32 21

11. Füzesgyarmat II. 4 5 8 26—37 17

12. Csabacsűd 4 4 9 22—29 16

13. Békéscsabai MÁV 3 7 6 19—22 16

14. Csanádapáca 4 1 12 17—52 13

15. Dobozi SE 3 4 10 20—57 13

Következik

A megyei II/A. osztályban az 20. forduló következik. Április 1., szombat, 10.00: Mezőberényi LE–OMTK-Rákóczi. Április 1., szombat, 16.30: Csanádapácai EFC–Dévaványai SE, Mezőhegyesi SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer SE–Békési FC, Békésszentandrási HMSE–Elek USE, Mezőkovácsházi TE–Füzesgyarmati SK II, Csabacsűdi GYLSE–Dobozi SE. Szabadnapos: Szabadkígyósi SZSC.