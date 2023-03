Súlyemelés Mondhatni immár hagyományosan a szombathelyi Savaria-kupa-Tóth Géza-emlékversennyel indult ez az esztendő is, mint az első éves kiemelt viadal a sportágban. A vasi városban rendezett megméretésen több mint ötvenen indultak el a különböző korosztályokban, köztük a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület és a Békési TE kiválóságai.

Az utanpotlassport.hu beszámolója szerint a 19 éves békési Fekécs Szilárd tőle szokatlan módon mindhárom szakítását elrontotta kezdősúlyán,138 kilón, így összetett eredmény nélkül maradt. A nyitó fogásnemi kudarc felbőszíthette, de meg is acélozta erejét, mert lökésben harmadikra a 172 kilogrammal is elbánt, ezzel pedig a tavaly novemberi, tatabányai felnőtt országos bajnokságon teljesített 171 kilós juniorcsúcsát 172 kilogrammra javította a 81 kg-os kategóriában. A hölgyeknél a 15 éves, békéscsabai Garamvölgyi Kasszandra a serdülők 55 kilós súlycsoportjában hat kifogástalan fogással rukkolt ki, és a 62 kg szakítását követően lökésben 77 kilogrammig jutott, egy kilóval túlszárnyalva az előző országos rekordert, a hírek szerint végleg visszavonult oroszlányi Ehrlich Pankát, akinek két csúcsa még érvényben maradt ebben a kategóriában, szakításban 64, összetettben pedig 140 kilóval. A csabai klubból még egy versenyző, az U23-as Európa-bajnoka Mitykó Veronika lépett pódiumra lépett Szombathelyen a felnőtteknél 81 kilóban.

Mitykó Veronika

– Garamvölgyi Kasszandra és Mitykó Veronika is megnyerte a súlycsoportját. Kasszandra az abszolút versenyt is megnyerte, ő lett a legjobb a serdülőknél és – az egyéni rekordjai mellett – lökésben hetvenhatról hetvenhétre javította az országos csúcsot – értékelt a Savaria Kupát lapunknak Bökfi János, a békéscsabai egyesület vezetőedzője. – Hat jó gyakorlatot csinált, nagyon ügyesen emelt, ez biztató és kiváló, hiszen a nemzetközi serdülő szint felett van a teljesítménye és nagyon reménykedem abban, hogy a következő kiemelt versenyen, hat hét múlva a Hajdú Zrt. Kupán is újabb korosztályos országos csúcsokat döntöget majd Kasszandra. Veronika nagyon jó erőben volt, de a technikával még nagyon sokat kell foglalkoznunk és csiszolnunk az április közepi, jereváni felnőtt Európa-bajnokságig. Az Eb-n szakításban mindenképpen száz kiló fölé kellene jutni, Szombathelyen kilencvennyolccal zárt. A küzdésből látszott, hogy rettenetesen jó erőben van Veronika, de technikailag még nem állt össze teljesen a kép.

A tréner elmondta, ez volt a második versenyük idén és bár edzéseken jó gyakorlatokat mutatott be Mitykó, a versenyek feszültsége azért teljesen más, abban a helyzetben még nem tudta azt produkálni, amit kellett volna. De a kilencvennyolc kilós teljesítménnyel nagyon meg volt elégedve.