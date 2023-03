Labdarúgás/megye II. 1 órája

A második vonalban is kiéheztek a focira Békésben

Elérkezett a március, a pályák gyepszőnyege is egyre zöldebb, s a játékosok is kiéhezve várják már, hogy a tesztmérkőzések után három hónap elteltével ismét pontokért küzdhessenek. A Békés vármegyei II. osztályban, annak is az A csoportjában a 16. fordulóval kezdődik meg a tavaszi etap. Ősz végére kialakult az a vezető hármas, amely dönt az aranyérem sorsáról.

G. P. G. P.

Fotó: Shutterstock illusztráció

A Mezőmegyer SE kivételével a Szabadkígyósi SZSC és a Mezőhegyesi SE háza táján is tudják, milyen a megye egyben játszani, az utóbbi években azonban mindig nagy kérdés, hogy akarják-e a megye egyet a csapatok, vagy a megszerzett tagság ellenére maradnak a jelenlegi mezőnyben. Szabadkígyóson nagy munkakedv jellemezte a téli felkészülést, rendszeresen 20 fölött volt az edzésre járók létszáma. Bár vannak hiányzók, örömmel konstatálták az őszi idényben nem játszó Milek Bence és Somogyi Károly visszatérését. Éllovasként győzelemmel kívánják nyitni a tavaszt, persze a vendég békésiek szívesen elrontanák a kígyósiak hétvégéjét. Örömmel hagyják ott a tornatermet a kígyósiaktól mindössze három pontos lemaradásban lévő mezőhegyei futballisták, akik az energiaárak megemelkedése miatt az év első két hónapjában nem használhatták a sporttelepet, mivel azt az önkormányzat erre az időszakra bezárta. Ács Levente együttese azt a Füzesgyarmatot fogadja, amely ősszel egyedüliként tudta legyőzni. Van tehát miért visszavágni! A dobogó harmadik fokát elfoglaló Mezőmegyer SE nyolcpontos távolságból követi a Szabadkígyóst és öttel van lemaradva a Mezőhegyestől. A hátrány nem ledolgozhatatlan, s így gondolják ezt a csapatnál is, amely az egykori NB III-as gólkirály, Balogh Milán visszatérésével tovább erősödött. A megyeriek az erős középcsapat Békésszentandrás ellen kezdenek hazai környezetben és egyértelműen győzelmi szándékkal lépnek pályára. Megyei II/A osztály, 16. forduló. Március 4., szombat, 12.00: Mezőmegyer SE (3.)–Békésszentandrási HMSE (9.). Március 4., szombat, 14.30: Dobozi SE (15.)–Dévaványai SE (10.), Szabadkígyósi SZSC (1.)–Békési FC (8.), Csanádapácai EFC (14.)–Elek USE (4.), Mezőhegyesi SE (2.)–Füzesgyarmati SK II (11.), Mezőberényi LE (7.)–Mezőkovácsházi TE (5.), Csabacsűdi GYLSE (12.)–OMTK-Rákóczi (6.). Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE (13.). A B osztályban a 14. fordulónál tartanak, ahol a fej-fej mellett haladó Kevermes SE és a Kondorosi TE számít a bajnoki címre leginkább esélyesnek. A Kondoros otthon kezd a Kunágota, a Kevermes idegenben, a Tótkomlós otthonában. Megyei II/A osztály, 14. forduló. Március 4., szombat, 11.30: Kondorosi TE (2.)–Kunágotai TE (11.). Március 4., szombat, 13.00: Battonyai TK (9.)–Csorvási SK (5.). Március 4., szombat, 14.30: Újkígyós FC (12.)–Köröstarcsai KSK (6.), Magyarbánhegyesi FC (3.)–Gádoros SE (8.), Tótkomlósi TC (4.)–Kevermes SE (1.). Március 5., vasárnap, 14.30: Medgyesegyháza SE (14.)–Kaszaper FC (10.), Lőkösháza KSK (7.)–Kétegyházi SE (13.).





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!