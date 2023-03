Az eseményen dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a helyi képviselő-testület még 2013-ban fogadta el a helyi sportkoncepciót, amelynek legfontosabb célkitűzése a gyermekek és fiatalok, az utánpótlás-nevelés támogatása. Hozzátette, nem presztízsklubokra költik a város szűkös pénzügyi erőforrásait, hanem igyekeznek biztosítani minden gyermeknek és fiatalnak a sportolás lehetőségét.

– Elsődleges feladatunk és célunk nem is lehet más, minthogy minél többek életének szerves részévé váljon a rendszeres sporttevékenység – emelte ki. – Célunk az is, hogy minél több fiatalnak, gyermeknek segítsünk abban, hogy megismerhessék azt az örömet, amit csak a sport adhat. Beszédében felhívta a figyelmet az egészséges életmód népszerűsítésének fontosságára is.