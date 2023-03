Dobozi SE–Dévaványai SE 1–6 (0–3)

Megyei II A osztályú mérkőzés. Doboz, 50 néző. V.: Kovács A. Doboz: Barabás – Szabó B. (Sztojka T.), Szabó R. (Hollósi), Pojendán, Szabó T. (Köteles), Balog T., Sztojka Á., Huszár A. (Roszik), Lukucz, Szigeti, Sztojka N. (Barcsay). Játékos-edző: Barcsay Attila. Dévaványa: Szász – Végh, Nagy Z., Diós, Papp D. (Csordás), Kéki, Adamecz, Katona, Szabó E., Juhász P. (Pelyva), Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

G.: Sztojka Á. A 66., ill. Kéki a 7., Papp D. a 31., a 35., 11-esből a 63., a 67., Csordás a 76. percben. Jó: Szabó B., ill. az egész csapat.

Barcsay Attila: – Pontosan annyi gólt szereztünk, amennyi edzésen három főnél többen megjelentünk. Bereczki Árpád: – Sikeres kezdés. Bízunk a hasonló folytatásban. Gratulálok a csapatnak! Tobai János

Szabadkígyósi SZSC–Békési FC 2–0 (2–0)

Szabadkígyós, 100 néző. V.: Tóth I. Szabadkígyós: Dolezsán – Frankó, Csávás (Szabó R., Csávás), Alb (Kukla S.), Sebestyén M., Somogyi, ifj. Szabó Z. (Hegedűs), Ancsin (Valentinyi), Faragó, Matuska, Szilágyi L. (Kula Á.). Edző: ifj. Szabó Zoltán. Békés: Takács – Római T., Reszelő J., Római J. (Balázs), Minya, Kis J., Kardos, Mracskó (Kovács L.), D. Nagy, Antal (Benedek), Laukó (Novodomszky). Edző: Fekete Mihály.

G.: ifj. Szabó Z. a 2., a 10. percben. Szabadkígyósi jók: Frankó, Sebestyén M., Somogyi, Dolezsán.

Ifj. Szabó Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, de azután talán túlságosan is megnyugodott a csapat. Előjött az őszi hiba, most sem tudtuk lezárni a találkozót, de magabiztosan nyertünk. Jó játékvezetés! Fekete Mihály: – A szokásos hibákat követtük el, elkerülhető gólokat kaptunk. A „játékvezetésről” inkább ne… Szabó Zoltán

Csanádapácai EFC–Elek USE 3–2 (2–0)

Csanádapáca, 80 néző. V.: Sándor G. Csanádapáca: Pós – Uhrin (Rafael), Juhász, Haba, Deák (Balassa), Bozsó M., Csende, Rakonczai, Tassi L., Kasza, Szűcs (Tassi Zs.). Edző: Szikora Pál. Elek: Tar – Jánki, Kajári, Grósz, Kasznár, Sipos, Kocsis, Rostás, Puporka, Hotea (Dehelán), Nagy Á. (Nagy R.). Edző: Turcsek Zoltán.

G.: Kasza a 3., Haba a 43., Szűcs az 55., ill. Jánki a 61., Nagy R. a 72. percben. Kiállítva: Csende (második sárga lap után) a 73. percben. Jó: Kasza, Haba, Szűcs, Pós, ill. Rostás, Kajári, Puporka, Jánki

Szikora Pál: – Örömünket beárnyékolja egy súlyosnak tűnő sérülés. Turcsek Zoltán: – Saját magunkat vertük meg! Ennyi kihagyott helyzet után más eredmény nem is születhetett. Gratulálok a lelkes Apácának! Sz. P.

Mezőhegyesi SE–Füzesgyarmati SK II 4–0 (3–0)

Mezőhegyes, 80 néző. V.: Rubás. Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Boros, Zsilák (Czene Z.), Szabó Zs., Balogh D., Isaszegi M. (Hrabovszki), Rotár (Pálhidai), Papp M., Faragó, Isaszegi B. (Czene P.). Edző: Ács Levente. Füzesgyarmat II: Zsibrita – Pákozdi, Csukodi Z. (Juhász G.), Kurucz (Polgárdi), Kovács M., Kiss B., Balogh B. (Szőke), Vígh, Pohl, Zs. Nagy, Lévai (Tóth K.). Edző: Fábián Ottó. A mérkőzés előtt megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Bojeczán János és Csordás Sándor volt mezőhegyesi labdarúgókról és Bátorfi István egykori mezőhegyesi szakosztályvezetőről, a vármegyei szövetség korábbi tagjáról.

G.: Faragó a 15., Vígh (öngól) a 20., Rotár a 23., Czene Z. az 55. percben. Jó: Faragó, Isaszegi M., Szabó zs., Boros, ill. Pákozdi, Kiss B., Juhász G.

Ács Levente: – Nehéz talajú pályán, helyenként jól játszva arattunk megérdemelt győzelmet a kulturált vendégcsapat ellen. Fábián Ottó: – A mérkőzésről nem szeretnék beszélni, viszont gratulálok a most debütáló fiatal játékosoknak. Perlaki János

Mezőberényi LE–Mezőkovácsházi TE 2–0 (2–0)

Mezőberény, 200 néző. V.: Hajdú. Mezőberény: Rau – Fazekas, Tóth J. (Jónás), Bereczki G. (Kajlik), Kovács Gy., Durkó (Buczkó), Olej T., Burai Zs. (Kéki), Zsíros, Székely (Hoffmann), Kanó. Edző: Benyovszki Róbert. Mezőkovácsháza: Tóth K. – Fenyves, Lakatos (Jancsó), Tóth B., Budás (Bessenyei F.), Bessenyei E. (Krajcsi), Szokai (Blahó), Móricz (Csurár), Túri, Almádi, Andrej. Edző: Matuz Tamás.

G.: Fazekas a 22., Olej T. a 28. percben. Jó: Olej T., Fazekas, Burai Zs., Székely, Kanó, ill. Almádi, Tóth K.

Benyovszki Róbert: – A médiaszereplés meghozta a nagyobb nézőszámot, ezzel a pluszmotiváció is adott volt, hogy jól indítsuk a szezont. A győzelmünk nem forgott veszélyben. Matuz Tamás: – Gratulálok a hazai csapat megérdemelt győzelméhez! Megkezdtük hosszú és rögös utunkat. Berka István

Mezőmegyer SE–Békésszentandrási HMSE 3–1 (1–1)

Mezőmegyer, 120 néző. V.: Barta. Mezőmegyer: Kun – Miklya, Ulrich, Balogh Milán (Nyúl), Benyó, Séllei (Lehoczki), Kecskeméti, Kerekes (Fehérvári), Láza, Balog K. (Barkász), Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor. Békésszentandrás: Buzás – Filyó, Szín, Bakró (Kozák), Virág, Sztricskó, Balogh Martin, Lós, Balázs, Romhányi, Szécsi. Edző: Lós István, Virág Imre.

G.: Buzás (öngól) a 32., Balogh Milán (11-esből) a 49., Fehérvári a 90., ill. Lós (11-esből) a 16. percben. Jó: Ulrich, Fehérvári, Kecskeméti, ill. Bakró, Romhányi.

Nyúl Gábor: – A pálya talaja nem könnyítette meg a helyzetünket, de a betömörülő vendégcsapat sem, viszont jól reagáltuk le a bekapott gólt. Ha a helyzeteinket jobban értékesítjük, még magabiztosabb is lehetett volna a sikerünk. Az akarattal és a hozzáállással is nagyon meg voltam elégedve. Lós István, Virág Imre: – A választott taktika az első félidőben nagyon jól működött. A másodikban kicsit elfáradtunk, pontatlanabbá vált a játék, a góloknál is rontottunk és volt egy kapushibánk is. G. J.