Sárga lap: Futó a 41., Kitl M. az 53., Albert I. az 58. percben.

45. perc: Lukácstól került Horváth Péter elé a labda, aki egy csel után jobbal, 25 méterről óriási lövést eresztett meg, a labda a kapu bal oldalában kötött ki, 1–0.

81. perc: Szatmári Lóránd futott fel a bal oldalon, pontos beadására Temesvári érkezett, aki védője szorításában 5 méterről a kapu jobb oldalába bólintotta a labdát, 1–1.

Békéscsabán és Szegeden is a bajnokság egyik leginkább várt mérkőzése a dél-alföldi rangadó. Készültek a szurkolók is, Szegedről vonatos túrát szerveztek, meg is telt a Kórház utcai stadion vendégdrukkereknek fenntartott szektora.

Nagy tempóban kezdett a két csapat, a két szurkolótábor űzte-hajtotta a kedvenceit, de az első negyedórában még egyik oldalon sem alakult ki nagyobb helyzet. Mikló Roland vállalkozókedvét dicséri egy 20 méteres lövés és bizony nem sok hiányzott, hogy a labda a hálóban kössön ki. A csapatok nagyot birkóztak egymással, de a kapusoknak komolyan egyszer sem kellett közbeavatkozni. Már az órát figyelte mindenki, amikor a kitűnő rúgótechnikával megáldott Horváth Péter egy távoli bombával bevette Takács János kapuját.

Alekszandar Sztevanovics, a szegediek edzője a gyengén teljesítő Kundrák Norbert helyett Jammeh Harunát küldte csatába a szünetben, aki rögtön veszélyeztetett is. Már a félidő elején nagy nyomás alá helyezték a hazai kaput a szegediek, rövid időn belül négy szögletet is elvégezhettek, de állta a sarat a hazai védelem.

A vendégek játszottak mezőnyfölényben, de nagy ziccereket nem tudtak kidolgozni. A csabaiak okosan, taktikusan játszottak, próbálták lezárni a területeket, a vendégeknek láthatóan nem ízlett ez a stílus. Amikor a lila-fehérek egyre többször bukkantak fel a vendégek 16-osa környékén, már a vendégdrukkereknek is elfogyott a türelmük és ébresztőt kiáltottak.

A játékosok szót fogadtak és Temesvári Attila révén a hajrában egyenlített a Csongrád-Csanád megyei együttes. Feszült hangulatban teltek az utolsó percek, Hodonicki Márk és Tóth Bence adok-kapokja után egymásnak estek a játékosok, és csak nagy nehezen nyugodtak meg a kedélyek. Újabb gól már nem született, így egy senkinek sem jó döntetlennel ért véget a dél-alföldi rangadó.