A hagyományoknak megfelelően a karlovaci Európa-kupával indította a 2023-as versenyszezont a sportág világelitje. Idén 32 ország 215 klubjának 1422 versenyzője 2217 nevezéssel lépett tatamira és szállt ringbe a horvátországi megméretésen, amelyen a – 2028-as olimpiai részvételre pályázó – sportág mind a hét szabályrendszerében avattak bajnokokat. A háromnapos viadal éremtáblázatán a nemzetek között Magyarország végzett az élen. A legtöbb nevezést a magyar klubok adták le, ami nem csoda: a verseny egyben válogató ranglistaversenynek minősült mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztálynak.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Dezső vezette point-fighting csoportja, a battonyai Barátság SE versenyzői és az orosházi Contact Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület formagyakorlatosai utaztak Károlyvárosba. A viharsarki versenyzők összesen 9 arany-, 7 ezüst- és 17 bronzérmet szereztek.

Debreczeni Dezső nagyjából azt tapasztalta a kupán, amire előzetesen számított. Az eddigieknél ellentétben most a rutinosabb versenyzők hozták inkább az eredményeket, látszott a hosszas edzésmunka hatása, jó úton haladnak. Az orosháziaknál Brebovszky Zoltán megfelelő formát hozott, nem stresszelt, ki tudta hozni tudását. Halustyik Cintia is nyugodtabb, rutinosabb versenyző, de akrobatikában még fejlődnie kell. A battonyaiak közül Mezei Nikolett a későbbi győztestől kapott ki, aki magasabb volt mint nála és nagyon jól rúgott első lábbal. Ami nem sikerült a light-contactban, az sikerült kick-light-ban, ahol világbajnokhoz méltóan nyerte meg súlycsoportját Mezei. Szintén érmet szerzett Marosin Bella, akit kick-light-ban sérülés is hátráltatott, de helytállt és második lett.