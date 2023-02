MESTERMÉRLEG

Papp Bálint: – Egyben volt a csapat, sikerült biztos előnyt kialakítanunk a szünetre, amit jó ideig meg is őriztünk. Utána, amikor közelebb jött a Dunaújváros, akkor is akadt egy jó megoldás támadásban vagy éppen védekezésben, amivel megmaradt a vezetésünk. Csapatként küzdöttünk végig és most már a külső zónákból is eredményesek vagyunk, ez is könnyebbséget jelent.

Rapatyi Tamás: – Az első félidőben a támadójátékunk nem állt össze, hiányzott a tempó, rossz volt a támadásszervezés, nagyon kevés gólt lőttünk. A védekezésünk egy ideig működött, mégis, az első harminc percben romba dőlt a játékunk. Utána sikerült rendezni a sorokat, ám a sorsdöntő pillanatokban mindig elkövettünk egy buta hibát, így nem volt esélyünk közelebb férkőznünk.