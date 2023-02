Eredmények. 1. játéknap: KÖVIZIG–IFC Old Boys 3–4, Kórház–T-Nika 2–0, Napsugár Presszó–IFC Old Boys 1–0, KÖVIZIG–T-Nika 3–4, IFC Old Boys–Kórház 3–0, Napsugár Presszó–KÖVIZIG 5–2. 2. játéknap: Napsugár Presszó–Kórház 4–2, IFC Old Boys–T-Nika 1–1, KÖVIZIG–Kórház 1–7, Napsugár Presszó–T-Nika 3–1. A bajnokság végeredménye (4 mérkőzés után): 1. Napsugár Presszó 12 pont (4 győzelem, 13–5-ös gólkülönbség), 2. IFC Old Boys 7 (2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 8–5), 3. Kórház 6 (2 győzelem, 2 vereség, 11–8), 4. T-Nika 4 (1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 6–9), 5. KÖVIZIG 0 (4 vereség, 9–20).