Az újabb erőpróba pedig máris itt van: a 14 csapatos élvonalban újonc és 12. ENKSE szombat este 18 órától a masszív és stabil középcsapat, hatodik helyezett székesfehérvári Alba FKC vendége lesz a bajnokságban. A bentmaradásért vívott ádáz küzdelemben rendkívül sokat érhetne egy idegenbeli csabai bravúr, ehhez azonban az a játék és elszántság kell Papp Bálint együttesétől, amit a Siófok és a Dunaújváros elleni közelmúltbeli győzelmek vagy éppen a váciakkal vívott kupameccsen során mutatott.

– A Fehérvár küzdelmes mérkőzésen nyert legutóbb Dunaújvárosban, előtte nagyon nagy fordítással győzte le a Kisvárdát, hétgólos hátrányból állt fel és aratott négytalálatos siker. Viszonylag stabil a helye a tabellán is. Mindenképpen oda kell figyelnünk, koncentráltan és csapatként kell küzdenünk. Meg kell próbálnunk frissnek maradni, motivált békéscsabai együttesnek kell kifutnia a pályára, ekkor lesz esélyünk arra, hogy nyerjünk. Bízunk benne, hogy teljese kerettel tudunk elutazni, a betegek szépen jönnek vissza, be tudjuk őket újra illeszteni a gépezetbe és ők is tudnak újra segíteni.

A fiatal csabai tréner szerint fontos lenne, hogy könnyű gólokat tudjanak szerezni a szombati bajnoki mérkőzésen, hiszen nagyon masszív hatos zónája és védelmi fala van a székesfehérvári együttesnek.

– Több jó kapust is foglalkoztat a rivális, a horvát válogatott Tea Pijevic mellett a két magyar fiatal, Tóth Nikolett és Kubina Molli is szépen előrelépett és jó mérkőzéseket tudhat maga mögött – folytatta Papp Bálint. – Stabilan kell tartanunk a védekezésünket, akkor lehet esélyünk.

A székesfehérváriak balszélsője, Takó Viktória így nyilatkozott az albakezi.hu-nak a szombati mérkőzés előtt:

–Nagyon örülök, hogy sikerült a legutóbbi, Dunaújváros elleni meccsünkön is elhoznunk a két pontot, így pozitívan tudunk belemenni a szombati mérkőzésbe. Most jó sorozatban vagyunk, de sokat kell dolgoznunk, hogy ez így is maradjon. A Békéscsaba ellen sem számítunk könnyű találkozóra; kemény, hajtós meccs lesz, de mindent megteszünk az újabb két pont megszerzése érdekében.

A két együttes békéscsabai találkozóján tavaly szeptember végén a 25–23-ra győzedelmeskedő FKC roppant szoros és fordulatos küzdelemben az utolsó öt percben tudta csak megszerezni a két pontot, van tehát miért visszavágni a csabaiaknak az előttünk álló hétvégén.