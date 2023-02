A békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület (JALTE) ITF-tekvandó szakosztályának tagjai vizsgáztak a közelmúltban a JALTE–Debreczeni team edzőtermében, Máté Zoltán (7. dan), a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség alelnöke, területi instruktor előtt.

Ahogyan azt Krajcsó István (4. dan), a csabai csapat edzője elmondta, Máté Zoltán mester nem csak vizsgáztatott, hanem egy változatos és tartalmas edzést is tartott azoknak a szakosztályi tagoknak, akik most nem vizsgáztak. A felmérés egyébként mindenkinek jól sikerült, így mind a felkészítő, mind a vizsgáztató elégedett lehetett a mutatott teljesítménnyel és a huszonöt résztvevő is derűsen térhetett haza.