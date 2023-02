Február 11-én, jövő szombaton a szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő ad otthont a 9. Medencés Sárkányhajó Nyílt Magyar Bajnokságnak és a 7. Szarvasi Medencés Versenynek. A Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület rendezésében sorra kerülő esemény nevezési határideje február 3., péntek éjfél.

A szervezők próbálják megszólítani a profi versenyzőket is, azokat is, akik kajak-kenuban rendelkeznek versenyengedéllyel, a szabadidős sportolókat is, akik csak hobbi szinten űzik a sárkányhajózást vagy egyéb sportágat, de kíváncsiak és szeretnék kipróbálni magukat. A cégeket is várják a rendezvényre, hiszen egyfajta csapatépítőnek is fel lehet fogni a viadalt, továbbá szeretnék megszólítani az általános és középiskolásokat is.

A viadal nevezési díja 25.000 Ft/legénység, az összeg mindegyik versenykategóriában tartalmazza a hajóhasználatot, a lapáthasználatot és az uszodai belépőjegy árát a verseny napjára. A Versenykiírás, a nevezési lap és a legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról is.

Egy legénység 6 fő evezősből és 2 fő tartalékból áll. A tartalékok nevezése azonban nem kötelező. A 6+2 fős legénységek versenyében hatfős legénységek vetélkednek egymással szemben, egy hajóban foglalnak helyet, a három utolsó padon. A rajt elhangzása után a legénységeknek el kell tolni a hajót 2 méter távolságig. A további kategóriák között megtalálható a nyílt open, a nyílt női, a nyílt vegyes, a szabadidős open, a szabadidős, a női szabadidős, a vegyes, az Egyetem-kupa, a Kisdiák-kupa és a Nebuló-kupa versenyszám is. A céges csapatok a szabadidős kategóriákban mérethetik meg magukat. A Kisdiák- és a Nebuló-kupára nincs nevezési díj.