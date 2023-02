Ceyda Aktas és Molcsányi Rita is a békéscsabai csapattal tarthatott Budaörsre, igaz, egyikük sem a kezdőben kapott helyet.

Jól kezdte az MTK a mérkőzést, főleg a centertámadások jöttek be, de az elején összeszedett kétpontos lemaradást gyorsan eltüntette a Békéscsaba. 4:5-nél került előnybe először a vendégcsapat, nem sokkal később Pintér Andrea ásza hárompontos csabai előnyt eredményezett, majd Bagyinka Fanni is megvillant egy szép húzással. Leiszt Máté időkérése után feltámadt az MTK, ám Bodnár Dorottya jó nyitásaira építve a BRSE visszaverte a hazaiak zárkózási kísérletét. Hiába kért időt ismét az MTK, egyre csak nőtt az előny, amit aztán 6-7 pont körül tartósított a vendég. Ralitsa Vaszileva is kezdett belelendülni a hajrában, az ő vezetésével 9 szettlabdához jutott a Békéscsaba, amelyek közül az elsőt értékesítette.

A második játszma elején az elsővel ellentétben már nem engedte lendületbe kerülni a házigazdát a Csaba. Ekkor is Vaszileva volt a főszereplő, aki szebbnél-szebb megoldásokkal termelte a pontokat. Bodnár nyitásai is megnehezítették az MTK dolgát, Leiszt Máténak időt kellett kérnie 3:11-nél, de a vendégegyüttes így is növelte az előnyét. Glemboczki Zóra is megvillant egy ásszal, Tóth Gábor pedig elkezdte rotálni csapatát. Pályára lépett a Közép-európai Ligában már szerephez jutó Tuska Brigitta is, miként az amerikai Lia Mosher és az ukrán Viktoria Olijnik is, utóbbi kettő be is mutatott gyorsan 1-1 szép blokkot. Ellenállhatatlan játékkal őrölte fel ekkor az MTK-t a BRSE, Tuska blokkról kivágódó ütése 17 (!) szettlabdát jelentett, Olijnik ásza pedig a 2:0-s vezetést!

A harmadik szett is csabai fölény jegyében telt, és hiába kért hamar időt Leiszt Máté, a látogatók nem csökkentettek a tempón. Gyorsan, pontosan és lelkesen röplabdázott a vendégcsapat, a hazaiak képtelenek voltak a lépést tartani Glemboczkiékkal. Az MTK azért küzdött, de csak késleltetni tudta, hogy a Csaba el ne érje a 10 pontos differenciát. Ez 11:20-ig sikerült nekik, és utána csak egy pontot engedett a hazai gárdának, ami azt jelentette, hogy ezt a játékot is könnyedén hozta a Békéscsaba.