A mérkőzések egy részét az edzők vezették le, de olyan tekintélyes versenybíró is ténykedett a ringben, mint a füzsegyarmati Gasparik Róbert. Az eseményt meglátogatta Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője is, aki volt küzdősportolóként szinte mindig megtiszteli jelenlétével a küzdelmi napot, ami emeli a rendezvény rangját is. A kemény küzdelmek estig tartottak, és a résztvevők megelégedve térhettek haza, hiszen a Sparring Day elérte a célját. Felkészülési lehetőséget biztosított és növelte a klubok és versenyzők közötti sportbarátságot. Az egyébként kritikus szemléletű Hricsovinyi Károly is meg volt elégedve a tapasztalatokkal. A résztvevők sportszerűen még azt is be tudták tartani, hogy az eltérő tudásszintű versenyzőkre „vigyáztak”, így a súlyosabb sérüléseket is el lehetett kerülni.

Niedermayer Zsolt és a Békés Megyei Kempo Egyesület már a következő, szintén hagyományos gála szervezését is elkezdte: március 18-án Gyulán kerül sor a Küzdelem Napja ringes gálára.