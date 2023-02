Az éllovas Eger otthonából rabolt értékes pont és az ajkai győzelem után idei első hazai mérkőzését vívta a DEAC ellen a férfi kézilabda másodosztályban a Békési FKC szombat este.

A találkozó rendkívül kiélezetten és fordulatosan alakult. Az első félidőben a hazaiak léptek el több alkalommal is két góllal, ám az utolsó 20 percre fordulva a debreceniek átvették a vezetést. Ekkor többször a vendégeknek volt kétgólos az előnyük a támadásban megakadó BFKC-val szemben, majd a záró öt percben újra a Békés állt többször is győzelemre, de a szívósan küzdő rivális rendre egyenlített (miközben a békésiek két kapufát is lőttek az utolsó percben), így végül ponttal távozott a Viharsarokból.

A 18 kör után az ötödik helyen álló, sorozatban négy mérkőzés óta veretlen BFKC továbbra is tartja a lépést az élmezőny tagjaival a 16 csapatos második ligában. A békésiek jövő szombaton Szigetszentmiklóson folytatják a bajnoki küzdelmeket.

Optimum Solar-Békési FKC–DEAC 24–24 (12–10)

NB I. B-s férfimérkőzés. Békés, 120 néző. V.: Fibec, Herbák.

BFKC: Takács Sz., Kiss O. – Balogh B., Szász B. 5, Haszilló 3, Fedor 2, Varsandán Á. 1, Árpási, Mezei R. B. 3 (3), Horváth L. 1, Dávid M. 3, Laufer 2, Kovács R., Hrabák 4. Vezetőedző: Padla József. A DEAC legjobb dobói: István P. 7, Illés T. 5 (2). Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–0. 15. p.: 6–4. 23. p.: 8–9. 26. p.: 11–9. 36. 15–13. 40. p.: 16–17. 47. p.: 18–20. 53. p.: 20–21. 55. p.: 22–21. 58. p.: 24–23. Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.