A rendkívül szomorú döntésről a KSK az MLSZ Békés Megyei Igazgatóságát is tájékoztatta – közölték a klub honlapján. Indoklásuk szerint évek óta gondot okozott az utánpótlás játékosok hanyag hozzáállása, illetve a sportorvosi vizsgálatok miatt is állandó gondokkal küzdenek, hiszen nehéz gyorsan szabad időpontot kapni. Az egyik legjelentősebb indok az üzemanyagár emelkedése, a bérelhető személyszállítás is megfizethetetlenné vált. Más korosztályban az elnökség még átgondolja az indulást.