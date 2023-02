Felváltva vezettek a csapatok az első szett elején, hazai oldalon Pintér Andrea és Ralitsa Vaszileva járt élen a pontgyártásban, a vendégek megosztoztak egymás között. A játszma derekán aztán belelendült a Békéscsaba, köszönhetően részben az ekkorra már maximális fordulatszámra felpörgő Marta Drpának is. Négy-öt pontos különbséggel vezetett a BRSE, a hajrára pedig már nyolccal is és különösebb izgalom nélkül fejeződött be a játék, Ceyda Aktas sikeres akciójával.

A második felvonás is úgy alakult, ahogy az első, hol itt, hol ott születtek a pontok. Vaszileva és Drpa továbbra is remekelt, előbbi egy szenzációs ásszal sokkolta az ellenfelet. Három ponttal elhúzott a Csaba, de a bajnok fordított. Innentől kezdve ismét felváltva születtek a pontok, s vezettek a csapatok. Óriási csata zajlott a pályán, 17:18-nál fantasztikus labdamenetet láthatott a publikum, amikor Molcsányi nagyot mentett, s amit Bodnár fejezett be. Drpa ászával vette át ismét a vezetést a Békéscsaba. Három szettlabdához jutott a hazai csapat, s csak egyet szórakozott el, a játszmát Vaszileva zárta le.

A harmadik felvonás első szakasza hasonló forgatókönyv szerint alakult, mint az első kettő.10:8-as Vasas vezetésnél Tóth Gábor kért időt, a csapat pedig változtatott, két pontos hátrányból két pontos előny lett. A Vasas azonban nagyon „kapart” és 17-nél beérte vendéglátóját. Már-már úgy nézett ki, hogy szépít az ellenfél, de Drpa vezérletével visszajött a Csaba, meccslabdához is jutott. A Vasas azonban fordított, de nem tudta kicsikarni a negyedik játszmát, mert sorrendben Drpa, Bodnár labdájára sem tudtak reagálni a vendégek, majd Vaszileva lezárta a csatát.

A bajnokság során először verte meg nagy riválisát a Békéscsaba.