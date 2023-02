Tóth Gábor, a csabaiak vezetőedzője szerint most jönnek a szezon legfontosabb mérkőzései:

Most kezdődik a szezon és jönnek azok a mérkőzések, amik kiemelt jelentőséggel bírnak, az első a sorban a mai meccs lesz

– mondta a klub honlapján a szakember.

Bejelentkezhetünk az első trófeáért zajló harcba, ami meghatározhatja az idény további részét és ebben a szellemben is készülünk. Pozitív jeleket tapasztalunk mind a mentális állapotban, mind motivációs szinten, és a sérültjeink is fokozatosan jönnek vissza, akik már a napi munkában is jelentősebb részt tudnak vállalni.

Tóth Gábor szerint sokat ér a múlt szombati MTK elleni siker, hiszen több szempontból is nehéz időszakon ment keresztül a csapat, úgyhogy a lelkeknek is jót tett a Budaörsről elhozott három pont. A vezetőedző úgy véli, ott megértette a gárda, hogy nincs javítási lehetőség, és ez a pályán nyújtott teljesítményen is meglátszott. Szeretné, ha vasárnap is ezt a határozottságot látná a lányoktól, persze más taktikai szemlélettel, erővel és sebességgel. Nemcsak sikeres, hanem erőteljes és jó röplabdát is vár a játékosoktól.

Következő ellenfélről a következőket mondta:

– A Kaposvár alapvetően hét játékossal dolgozik, de ebben is történnek változások a játékszituáció függvényében. A vezetőedző szereti keverni a kártyákat és kihasználni vagy tágítani a szabályok adta lehetőségeket. Minden adódó sanszot igyekeznek kihasználni. Amit tudnak, azt stabilan hozzák, nekünk arra kell koncentrálni, hogy a támadójátékunk erőteljes és gyors legyen, illetve a nyitásainkra kell figyelni, hogy fel tudjuk puhítani a kaposvári fogadást, akkor pedig védekezésben nem lehetnek olyan problémáink, amiket ne tudnánk megoldani. És persze, ha a mi fogadásunk is precíz lesz, akkor hatékonyabban tudunk majd támadni. Az elsődleges szempont továbbra is az, hogy milyen szívvel, lélekkel és elmével lépünk pályára. Ha ebben nincs gond, akkor a két csapat közötti különbséget kötelező a pályára vinni. Itt már nincsenek kifogások, ez az igazság pillanata, mindenkinek egy irányba kell húznia és le kell borítanunk magunk elől ezt az akadályt. Agresszivitást várok és azt, hogy akaratunkat ráerőltessük az ellenfélre, főleg hazai pályán.

Kertész Petra, a Békéscsaba liberója az elmúlt időszakban extra terhelést kapott fizikálisan, mentálisan pedig az egész csapatot próbára tette a hosszú idegenbeli túra, amely után fontos volt az MTK elleni jó teljesítmény. A válogatott liberó is ezt emelte ki:

A balatonfüredi meccs után kaptunk két szabadnapot, azt szerintem mindenki próbálta teljes mértékben pihenésre használni, hogy utána megint teljes erővel a következő meccsekre és az edzésekre tudjunk koncentrálni

– mondta a fiatal játékos a BRSE honlapján.