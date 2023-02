A salakpályán zajlott, egyedülálló csapatbajnokság versenyszámai között az ob férfi egyéni, az amatőr férfi egyéni, a női egyéni, a vegyes páros és 55 plusz páros (bárki, aki január elsején már betöltötte az ötvenötödik életévét) szerepelt. Egy mérkőzés öt meccsből állt. Minden meccsen egy hatos szettet játszottak, 5:5-nél tie break következett öt pontig (4:4-nél döntő pont). Az öt kategória meccseinek eredményei összeadódtak, így alakult ki a végeredmény. Az utolsó két meccs minden gémje duplán számított. Az a csapat nyerte meg a komplett mérkőzést, amelyik az öt kategória találkozóinak lejátszása után vezetett. Pontazonosság esetén az a csapat győzött, amelyik az utolsó teniszpartit megnyerte. A kategóriák sorrendjét minden mérkőzés előtt sorsolás döntötték el.

A rendhagyó meccsek, egyedi szabályok mentén zajlottak. Így többek között a labdamenetek közben is lehetett hangosan szurkolni (a játékosok szándékos megijesztése nélkül). A csapatkapitány egy szett alatt kétszer is felhasználhatta a rendelkezésére álló úgynevezett „powerpoint” kártyát, amivel a következő labdamenet dupla pontot ért. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a játékok között cseréni, azonos kategóriás játékosra. Egy csapat egy mérkőzés (tehát az öt, különböző kategóriájú meccs alatt) során maximum három alkalommal időt is kérhetett két-két perc erejéig. A necces szerva is érvényes volt, adogatásnál a labdát viszont csak egyszer szabad feldobni és ha az első feldobást nem ütötte el az adogató, az rontott szervának minősült.

Az első első csabai, meghívásos és próbának tekinthető IPTL-bajnokságot az Üss és fuss csapata nyerte meg, a második a MEGAFONákok, a harmadik a Az első mindig fáj együttese, a negyedik pedig HatÁSZvadászok nevű formáció lett.