A gyermek fiúknál 112-en indultak, ebből hatan Békéscsabáról. Közülük a legjobban Köles Keve Bendegúz (edző: Galli Zsolt, Medgyesi István) szerepelt, aki helyenként szoros asszókban és parádés tusokkal a döntőig menetelt. Itt a bukaresti Tahu Mihai ellen 10:7 arányban kikapott, de egy nagyon szép ezüstérmet szerzett. Suhajda Péter (edző: Medgyesi István) ranglista másodikként érkezett a versenyre, ahol megállította egyik erős riválisa, a végül a kiváló 3. helyre befutó Borka Hunor Dániel (Kondorosi Vívó SE) és 6. lett. A csabai legények közül Szkaliczki Péter a 43., Tímár Tas a 73., Fári Bence a 76., Tolnai Péter a 90. helyen zárt, a kondorosiaknál Pintér Dominik Zerind 18.

A lányoknál (84 induló) az előző két versenyen a nyolcas döntőről csak hajszállal lemaradó Medgyesi István-tanítvány, Somogyi Alíz ezúttal „áttörte” a kaput, mert jó vívással a direkt tábla élén végzett, és szép győzelmekkel a 8-as döntőbe került. Itt a későbbi ezüstérmes Laskawi Lilitől (BVSC) kikapott és 5. lett. A szintén csabai Új-Mag Emma 54.

Újonc fiú párbajtőrben (111 induló) Petrovszki Áron (edző: Medgyesi István) ranglista vezetőként, esélyeshez méltóan a csoportkör után a direkt tábla első helyéről magabiztos győzelmekkel (15:5 és 15:6) jutott el a döntőig, ahol 14:9-re legyőzte Borbély Mátét, a Balaton Vívó Klub pengeforgatóját. Áron a korosztályában ebben a szezonban eddigi összes versenyét megnyerte. Csarnai Roland (edző: Galli Zsolt, Radnai Reinhardt) a nyolcas döntő kapujáig menetelt, ahol vereséget szenvedett a székesfehérvári Fekete-Fenyvesi Olivértől, így 13. lett. A csabaiaknál Suhajda Péter a 29., Szelezsán Martin a 34., Kollár Milán a 35. és Kovács Benedek a 43. helyen zárt. A kondorosi Borka Hunor Dániel az előkelő 10., Zsarnai Levente Ákos a 39. helyen végzett.

A lányoknál 105-en neveztek. Itt Juhász Hanna Réka jegyezte a legjobb eredményt, aki a legjobb 16 között 15:13-as vereséget szenvedett a pécsi Faragó Tamarától, így a 9. helyen fejezte be a viadalt. Medgyesi István másik tanítványa, a versenynek a ranglista 3. helyéről nekivágó Pataki Anna már a 32 között kiesett, ezzel a 23., Somogyi Alíz az 58. helyen végzett.

Az újoncoknál győztes Petrovszki Áron a serdülő fiúknál (84 induló) is remekelt, hiszen a csoportkör után a direkt tábla első helyéről folytatva jutott a 8-as döntőig. Itt legyőzte a komoly ellenfélnek számító honvédos Kiss Donát Lőrincet, majd a pécsi Szentpáli Dánielt, a döntőben pedig 15:11-re Farkas Bencét (Óbudai VSE) is, ezzel egy korosztállyal feljebb is begyűjtötte az aranyat. Szelezsán Martin a 34., Csarnai Roland az 58. helyen zárt.

A lányoknál (92 induló) a korosztályánál két évvel fiatalabb Somogyi Alíz a főtábla 12. helyéről indulva foggal-körömmel küzdve eljutott a legjobb 8 közé. Itt már elfogyott az erő, de a dicséretes 7. helyezést érte el. Soha rosszabb befejezést! Klubtársai közül Pataki Anna a 28., Juhász Hanna Réka az 53. helyen végzett.

A törpiciknél (71) Suhajda Benedek (edző: Runa Andrea) életében először bejutott az Olimpici 8-as döntőjébe, ahol fáradtan, de nagy küzdőszellemben vívott. Kemény csatában kikapott a későbbi ezüstérmes ukrán Yehor Karyuchenkotól és 5. lett. Gonda Péter a 42. helyen zárt.

– Összesen hét döntős helyezést értünk el – benne két arannyal és egy ezüstéremmel –, amely talán az utóbbi évek egyik legjobb eredménye az Olimpici versenysorozatban – summázta a három nap történéseit csabai szemszögből Medgyesi István, az AVA edzője.