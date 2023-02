Immár a 12. alkalommal rendezték meg Kecskeméten Arany Homok-kupa úszóversenyt, amelyre 2128 nevezés futott be. A 36 résztvevő klub között ott voltak a viharsarki egyesületek is, összesen 521 idősebb és fiatalabb tehetség lépett rajtkőre két napon át az 50 méteres, 10 pályás fedett medencében rendezett viadalon, ugyanis nemcsak az utánpótlásnak, hanem a felnőtt úszóknak is írtak ki számokat a rendezők.

Nagy volt a versenyzési kedv, amit alátámaszt: akadt olyan úszószám, amelynél 17 futamot kellett rendezni. A fiúk esetében 166, a lányoknál 163 végleges nevezés futott be a 100 méteres gyorsúszásra.

A békési klubok úszói nem is szerepeltek rosszul, amit többek között a pontversenyben elfoglalt helyezésük is alátámaszt. A BVSC-Zugló (961 pont), a Dunaújváros (448) és a házigazda Kecskeméti Sportiskola (447) dobogósai mögött a Békéscsabai Előre Úszó Klub az előkelő hatodik helyen zárt (338). Kilencedik lett a Tótkomlósi Úszó Egyesület (180), 16. az Orosházi Úszó Egyesület (123), 20. a Békési Úszó Klub (64), 21. a Gyulai Várfürdő (45), a Triton SE Gyula (21) pedig a 26. helyet csípte meg.

A békéscsabaiak 35 éremmel tértek haza (11 arany-, 15 ezüst- és 9 bronzérem). Az orosháziak is szépen gyarapították a medáliákat, 11-et gyűjtöttek (6, 3, 2). A tótkomlósiak húszat zsebelhettek be (4, 9, 7), a Triton SE Gyula két aranyéremmel lett gazdagabb, a Várfürdő sportolói egy-egy arany- és bronzérmet, a békésiek két ezüst- és két bronzérmet nyertek.

Eredmények. A Békés vármegyei dobogósok.

Fiúk. 50 m gyors, 10 évesek: 1. Furák-Szabovik Kirill (Orosháza) 34,10, 3. Hajdu Máté (Tótkomlós) 39,21. 11 évesek: 1. Varga Attila (Tótkomlós) 32,86. 12 évesek: 1. Dávid Olivér (Orosháza) 30,69, 3. Darnai Bogdán (Tótkomlós) 31,88. 100 m gyors, 9 évesek: 3. Ádász Nándor (Békéscsaba) 1:25,10. 10 évesek: 3. Holland Regő (Békés) 1:17,79. 11 évesek: 2. Domokos Milán (Békéscsaba) 1:10,76, 3. Varga Attila 1:10,95. 12 évesek: 3. Dávid Olivér 1:06,93. 13–14 évesek: 2. Takács Botond (Békéscsaba) 1:01,45. 200 m gyors, 10 évesek: 2. Hajdu Máté 3:06,03. 11 évesek: 2. Varga Attila 2:35,75. 12 évesek: 2. Darnai Bogdán 2:34,67. 50 m pillangó, 10 évesek: 1. Hajdu Máté 47,01. 11 évesek: 2. Varga Attila 35,60. 100 m pillangó, 11 évesek: 2. Varga Attila (Tótkomlós) 1:17,73. 12 évesek: 2. Darnai Bogdán 1:16,42. 13–14 évesek: 2. Kiss Norbert (Békés) 1:03,56. 200 m pillangó, 12 évesek: 1. Darnai Bogdán 2:46,65. 50 m hát, 10 évesek: 1. Furák-Szabovik Kirill 41,29, 3. Tóth Bence (Békéscsaba) 43,92. 12 évesek: 3. Darnai Bogdán 35,92. 13–14 évesek: 3. Takács Botond (Békéscsaba) 32,96. 100 m hát, 10 évesek: 1. Furák-Szabovik Kirill 1:30,96. 12 évesek: 2. Darnai Bogdán 1:17,98. 200 m hát, 9 évesek: 2. Ádász Nándor 3:22,58, 3. Bende Máté (Békéscsaba) 3:32,88. 10 évesek: 2. Holland Regő 3:01,39. 11 évesek: 3. Domokos Milán 2:53,52. 12 évesek: 2. Tamási Levente (Békéscsaba) 2:44,87. 13–14 évesek: 1. Takács Botond 2:30,64. 50 m mell, 10 évesek: 1. Keresztúri Zsombor (Békéscsaba) 45,23, 3. Hajdu Máté 48,94. 100 m mell, 10 évesek: 2. Hajdu Máté 1:45,77. 200 mell, 9 évesek: 2. Domokos Noel (Békéscsaba) 3:53,09. 10 évesek: 1. Keresztúri Zsombor 3:34,69, 2. Hajdu Máté 3:35,88, 3. Pásztor Gyula (Békés) 3:39,19. 200 m vegyesúszás, 9 évesek: 1. Ádász Nándor 3:23,49, 2. Domokos Noel 3:53,88. 400 m vegyesúszás, 12 évesek: 1. Dávid Olivér 5:56,84.

Leányok. 100 m gyors, 12–13 évesek: 2. Perza Berta (Békéscsaba) 1:03,32. 400 m gyors, 12–13 évesek: 3. Nagy-Benedek Izabella (Békéscsaba) 4:46,80. 50 m pillangó, 11 évesek: 2. Valki Dorina (Orosháza) 39,40. 100 m pillangó, 11 évesek: 1. Metcalfe Rebecca (Triton SE, Gyula) 1.14,43. 50 m hát, 8 évesek: 3. Gyucha Vivien (Békéscsaba) 51,89. 9 évesek: 3. Potocska Dorka (Békéscsaba) 45,62. 10 évesek: 2. Koncz Fanni (Békéscsaba) 41,36. 12-13 évesek: 2. Perza Berta 34,20. 14 évesek és idősebbek: 1. Cseresznyés Petra (Gyulai Várfürdő) 31,20. 200 m hát, 8 évesek: 2. Gyucha Vivien 3:48,76. 10 évesek: 2. Koncz Fanni 3:08,75. 12–13 évesek: 1. Perza Berta 2:31,46. 14 évesek és idősebbek: 3. Cseresznyés Petra 2:24,70. 50 m mell, 8 évesek: 1. Gyucha Vivien 57,54, 2. Baráth Martina (Békéscsaba) 57,65. 9 évesek: 1. Horváth Lili (Békéscsaba) 50,69, 2. Potocska Dorka 50,75. 10 évesek: 2. Gyuricza Kira (Békéscsaba) 45,36. 12–13 évesek: 1. Nagy-Benedek Izabella 35,62. 14 évesek és idősebbek: 2. Rozek Petra (Békéscsaba) 35,35. 100 m mell, 11 évesek: 2. Valki Dorina 1:33,88. 12–13 évesek: 3. Hajdu Boglárka (Tótkomlós) 1:24,62. 200 m mell, 8. évesek: 1. Baráth Martina 4:19,88. 9 évesek: 3. Horváth Lili 3:50,04. 10 évesek: 1. Gyuricza Kira 3:15,06. 11 évesek: 1. Metcalfe Rebecca 3:12,04. 12–13 évesek: 1. Nagy-Benedek Izabella 2:47,88. 200 m vegyesúszás, 9 évesek: 3. Kakuk Vivien (Tótkomlós) 4:04,15. 11 évesek: 1. Valki Dorina 3:07,06. 400 m vegyesúszás, 11 évesek: 2. Valki Dorina 6:29,26. 14 évesek és idősebbek: 2. Bogár Viktória (Orosháza) 5:23,32.