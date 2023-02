Galli Zsolt válogatott edző természetesen elégedetten mondta el véleményét a magyar szövetség honlapjának:

– Nagyszerűen kiegészítette egymást a két tapasztaltabb, és a két tizennégy éves vívónk, igazán kivételes csapatot alkottak így négyen. Bíztunk a jó szereplésben, elvégre ebben a szezonban két körversenyt is megnyertünk, ebben az összeállításban pedig egyszer lettünk másodikok. Egyetlen szoros meccsünk volt, a franciák elleni elődöntő, de ott is csak pozitívumokat mondhatok mindenkiről! Tavaly sem voltunk esélytelenek, most sikerült nyernünk. Örülök, hogy mi tehettük fel a pontot az i-re ezen a kimagasló kadet Eb-n, gratulálok valamennyi vívónak és edző kollégámnak.

A Monori Mátyás, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár négyes pedig harmadik lett kardban.

A magyarok ebben a korosztályban tíz érmet - öt aranyat, egy ezüstöt és négy bronzot - nyertek.