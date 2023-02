A döcögősebb évkezdet, az újonc PEAC és a DVSC utánpótlás-együttese elleni váratlan vereségek után visszatalált a győzelem útjára a női kézilabda másodosztályban az Orosházi NKC. A Morva Zoltán által irányított viharsarki együttes az FTC U19-es csapatát gyűrte le hatalmas küzdelemben.

A fordulatos első félidőben a kezdeti vendégelőny után a fővárosi hazaiak egy négy nullás sorozattal fordítani tudtak, ám a szünetig az ONKC ledolgozta háromgólos hátrányát.

A második játékrészben már a védelmek domináltak és sokkal többet is hibáztak a felek támadásban. A ferencvárosiak csaknem tíz percig be sem tudtak találni. A hektikus játék és pontatlanság miatt teljesen nyílt volt a gólszegény meccs hajrája. Az utolsó nyolc percre fordulva kettővel ellépett az Orosháza két és fél perccel a vége előtt azonban újra döntetlen volt az állás. 22–22 után viszont már csak a rutinosabb és nagyot harcoló vendégek találtak be.

A jövő szombaton az éllovas Vasast fogadó, nyolcadik helyezett ONKC tartja pozícióját a 16 csapatos liga középmezőnyében.