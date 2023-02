Swietelsky-Békéscsaba–Invictus ÚVSC Szolnok 9–13 (1–1, 1–4, 4–4, 3–4)

Vízilabda OB II-es mérkőzés, rájátszás, középszakasz, első forduló, Békéscsaba. V.: Gérnyi, Csapliczky. Békéscsaba: Korcsok P. – Csendes Cs., Laczó P. 1, Gyebnár, Szanyi, Mucsi 2, Ajtai 4 (1). Cs.: Vozár M. (kapus), Lukácsi S., Dávid 2, Darabos, Dobos. Játékos edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 10/2, ill. 7/6. Büntetők: 1/1, ill. 0/0. Kipontozódott: Faragó. Az eredmény alakulása: 2–2, 2–5, 5–7, 6–11. A második negyedben dőlt el a találkozó, amikor a Szolnok vármegyeiek 2–2-es állást követően egymás után háromszor eredményesek voltak. Ezt követően a Békéscsaba csak megközelíteni tudta ellenfelét, utolérni már nem.

Swietelsky-Békéscsaba–Erzsébeti SMTK Budapest 11–10 (4–3, 3–2, 2–3, 2–2)

OB II-es mérkőzés, rájátszás, középszakasz, első forduló, Békéscsaba. V.: Gérnyi, Csapliczky. Békéscsaba: Vozár M. – Csendes Cs., Gyebnár, Szanyi 1, Mucsi 4, Ajtai 4, Darabos. Cs.: Korcsok P. (kapus), Lukácsi S., Borsos, Miklós, Dávid 1, Dobos 1. Játékos edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 4/2, ill. 8/2. Büntetők: 0/0, ill. 1/1. Az eredmény alakulása: 1–2, 4–3, 4–4, 7–4, 8–8, 11–8. Az első negyed finiséig rendre a fővárosiaknál volt az előny, még ennek a játékrésznek a véghajrájában fordított a Békéscsaba. A folytatásban végig két-három góllal vezettek, ám 8–8-ra feljött az ellenfél, de ismét megrázták magukat a csabaiak, és végül behúzták a mérkőzést.

Ajtai Miklós: – Ebben a csoportban egyedül az Invictus csapatát ismerjük némileg, őket is csak két év távlatából, a másik kettő ellen sohasem játszottunk. A szolnokiak a legerősebbek, sok fiatal is helyet kap náluk, de bármi megtörténhet a fordulókban, hiszen nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. A napi forma dönthet, miként esetünkben az első találkozón is, ahol későn találtunk magunkra, ellenfelünk előnyét már nem tudtuk behozni. Háromesélyesnek véltük az összecsapást, de végül ellenfelünk megérdemelten nyert. A meccsen Laczó Peti orrcsonttörést szenvedett, kórházba kellett vinni. A folytatásban klubelnökünk, Borsos Pál ugrott be a helyére. Érdekes, mert a másik két csapatból is hasonló sérülést szenvedett egy-egy játékos. A második összecsapás is kemény és harcos volt, itt már jobban játszott a csapat, amelyen végül nagy csata után megérdemelten húztuk be a három pontot.

Az 5. csoport állása: 1. Invictus ÚVSC Szolnok 6, 2. Swietelsky-Békéscsaba 3, 3. Erzsébeti SMTK Budapest 3, 4. Dunaújvárosi Főiskola SE Duna-Via 0.