A békéscsabaiak számára minden egyes tavaszi mérkőzés rendkívüli fontossággal bír, hiszen hihetetlenül szoros a mezőny, s egy, a rivális ellen elszórt pontoknak súlyos következményei lehetnek. Hatpontos találkozó lesz vasárnap a Szentlőrinc elleni is, mert bár csabai győzelem esetén sem tudna a két gárda helyet cserélni a táblázaton, de két pontnyira megközelítenék a baranyaiakat.

A Szentlőrinc vereség-győzelem-döntetlen sorozatból érkezik Békéscsabára és jelen pillanatban 6 győzelem, 8 döntetlen, 9 vereség, valamint 26 bajnoki pont birtokában a táblázat 16. helyén áll, tehát az osztályozót jelentő pozíció számukra sem lehet megnyugtató. A Békéscsaba öt egységgel lemaradva a lőrinciektől, még mindig a 18. helyet birtokolja úgy, hogy a lilákat üldöző Kozármisleny pontazonossággal, csupán a rosszabb gólkülönbségének köszönhetően áll mögöttük, tehát nagy szükségük lenne az újabb bajnoki pontokra. Ezt viszont most sem lesz egyszerű, hiszen érdekes módon még soha nem tudták legyőzni Jeremiás Gergő neveltjeit.

A két csapat közös bajnoki múltját tekintve látható, hogy 3 szentlőrinci győzelem mellett, csak 2 döntetlen szerepel a statisztikában. Ha tehát nyerne az Előre, az mindenképpen történelmi tett lenne, de ami még ennél is fontosabb, hogy elősegítheti a másodosztályú tagság megőrzését is. Egy jó sorozattal már a tabella közepére is oda érhetne a csapat, a 12–20. hely között mindössze 10 pont a különbség, amely soknak tűnhet, de a hátralévő 15 forduló alatt még szerezhető 45 bajnoki egység viszonylatában nem is annyira az.