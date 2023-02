A gyulai tekecsapat 6 győzelmet és 5 vereséget könyvelt el, és 12 pontot szerzett. A dobogó azért nincs elérhetetlen távolságban, a 3. pozíciót birtokló BKV Előre 16 egységet gyűjtött eddig.

– Rosszul kezdtük a bajnokságot, az újonc Péti MTE ellen nem várt vereséget szenvedtünk – mondta Nyári Krisztofer vezetőedző. – Sajnos ősszel nem úgy vettük fel a ritmust, ahogyan szerettük volna. Erősödött is a mezőny, és a tavalyi sikeres év után talán az ellenfelek is jobban készültek ránk, tartanak tőlünk.

Nyári Krisztofer vezetőedző elmondta, hogy csapatuk az elmúlt héten kezdte meg a felkészülést a kétsávos gyulai Magyarvárosi Söröző pályáján. Szombaton rögtön rendeztek egy amolyan buliversenyt is, a páros küzdelem már hagyományosnak mondható, melyen az NB I-es csapat játékosai és a városi bajnokságban szereplők mérik össze tudásukat.

– A bajnokság március 4-re tolódott, a csapatok így a csapatok – a gyulai is – két hónapos pihenő után kezdte el a gyakorlást. Az első hét még lazábban telt, de kezdünk hangolódni a tréningekre, amiben segített a hétvégi háziversenyünk is – mondta a fiatal csapatvezető. – Szerettük volna überelni a tavalyi eredményünket. S bár még most nem állunk olyan jól, a céljainkból mégsem adunk alább. Az elmúlt évben is a tavaszunk sikerült jobban, amikor is két döntetlen mellett egyszer sem kaptunk ki.

A csapat nagyon összetartó, a rutinos embereket remekül egészítik ki az ifjúsági és korosztályos játékosok. Ami a nehézséget jelent, hogy a hazai mérkőzéseket megfelelő, négysávos pálya híján a nyolc éve NB I-ben szereplő csapatunknak Szegváron kell lejátszani, így pedig azért nehéz bajnokságot nyerni. Ez tizenegy mérkőzést jelent egy bajnoki idény során.