A 16 csapatos férfi kézilabda másodosztályban az előkelő ötödik helyen telelő Békés az éllovas Eger otthonában játszotta idei első bajnoki mérkőzését. Az egri születésű, a helyiklubot korábban játékosként és utánpótlásedzőként is szolgáló Padla József által irányított BFKC a tavaly őszi NB I. B-s rajton 25–24-es bravúrgyőzelmet aratott a hevesiek felett hazai pályán. Az egriek a szeptemberi békési vereségen kívül mindössze csak egyszer maradtak alul az eddigi 15 forduló alatt – és a békésiek ezúttal is borsot tudtak törni a listavezető és az NB I.-be törő rivális orra alá.

A sorozatban 10 bajnoki meccse veretlen hazaiak az első jó negyedórában többször is három góllal vezettek. Innen kapaszkodott vissza a BFKC, sikerrel, hiszen az első félidő utolsó öt percére fordulva egy négy nullás sorozattal fordított (8–9). A fordulatos és kiélezett csata a szünet után is folytatódott, a záró 20 percnek háromtalálatos (13–16) békési előnnyel vágtak neki a felek. A vendégvezetés még ezután is kitartott, az Eger nyolc minutummal a vége előtt azonban megfordította az eredményt, győzni mégsem nem tudott: a végül értékes ponttal gazdagodó békésiek az 57. percben egyenlítettek, utána pedig már nem született több gól.