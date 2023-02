Az első játékrész utolsó tíz percében látott lendület megmaradt vendég részről, az Előre újra azzal a küzdőszellemmel kézilabdázott, mint a Siófok és a Dunaújváros elleni idei bajnoki bravúrgyőzelmek vagy a Váccal vívott hétközi Magyar Kupa-meccs alkalmával. Bár a lövések hatékonyságába olykor hiba csúszott, több jó egyéni teljesítménynek (a balszélső Borbély Márta és a szerb válogatott jobbátlövő Marija Lanistanin is például rendre fontos pillanatokban lendített góllal együttesén) is köszönhetően végig a békéscsabaiaknál volt az előny a többet hibázó FKC-val szemben. A kritikus utolsó tizenöt percre fordulva három-négy-öt góllal húzott el a végül 30–25-re diadalmaskodó Papp-csapat, amely újra hatalmas szívvel és egységes garnitúraként zsebelt be rendkívül fontos két pontot, ami még nagyon sokat érhet az idény végén a remélt és áhított bentmaradás szempontjából.

Az ENKSE legközelebb két hét múlva, március 11-én lép pályára, amikor a másik újonc balatonboglári NEKA fiataljait fogadja alsóházi kulcsmérkőzésen.

A női NB I. állása

1. Győr 17 – 1 582–408 34

2. FTC 14 2 – 529–379 30

3. Debrecen 10 1 4 439–386 21

4. Vác 9 2 4 412–383 20

5. Mosonmagyaróvár 8 1 5 420–377 17

6. MTK 6 2 8 453–454 14

7. Fehérvár 6 2 7 375–416 14

8. Siófok 6 1 7 369–375 13

9. Kisvárda 6 – 10 366–407 12

10. Budaörs 5 2 9 387–449 12

11. Dunaújváros 5 2 9 408–471 12

12. Békéscsaba 5 – 11 399–462 10

13. Érd 3 – 13 391–492 6

14. NEKA 1 1 13 348–419 3