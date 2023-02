Nagy volt a versenyzési kedv, népes mezőnyök álltak rajthoz a különböző korosztályokban, szinte valamennyi hazai klub képviseltette magát az eseményen. A romániai Aradról, Kolozsvárról, Nagybányáról, Resicabányáról, Temesvárról, valamint a szlovákiak Pozsonyból is érkeztek 35 éven felüliek a Kurca-parti városba.

A versenyen egy világcsúcs is született, nevezetesen a 200 méteres férfi hátúszásban a 80-84 éves korosztályban, ami az egykor profiként Európa-bajnoki dobogós fővárosi Csikány József nevéhez fűződik, az új rekord: 3:11:43 perc. Ez értelemszerűen egyben Európa-csúcs is. Maradva a Törökbálinti Senior Klub nagy öregjénél, Csikány az 50 méteres hátúszásban is Európa-rekordot repesztett, itt az új csúcs: 39,19. A szentesi viadalon nem mellesleg 13 egyéni hazai rekordot, továbbá három váltószámban élért csúcsot is jegyeztek.

Az összetett sprintversenyben – amely a négy úszásnem 50 méteres távjainak összeadott eredménye – a férfiaknál a gyulai dr. Legeza László a második helyen csapott célba.