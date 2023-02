Két hete került az Appennini-félsziget keleti oldalán, Rimini közelében fekvő Cesena városának csapatához, ahol nagyon jól fogadták.

– Pozitív benyomásokat szereztem, a társak, a stáb, mindenki kedvesen fogadott – kezdte az éppen a délutáni edzésére készülő Dénes Adrián. – Bíznak bennem, s rögtön a tudomásomra hozták, hogy meg fogom kapni a lehetőséget. Egy kollégiumban helyeztek el, ami mondhatni jobb, mint Firenzében. A pályára való eljutást kisbuszokkal oldják meg, ahol műfüves pálya és konditerem is rendelkezésünkre áll. Idáig három Primavera-mérkőzésen léptem pályára, mindannyiszor kezdőként, az elsőn a Bologna, majd a Roma ellen is betaláltam, ám sajnos kikaptunk, és játszottam a Napoli ellen is.

Arra a kérdésre, hogy miért volt szükség az ideiglenes klubváltásra, Dénes Adrián így válaszolt:

– A Fiorentina Primavera csapatában nem kaptam meg a játéklehetőséget, öt U19-es bajnokin öt-tíz, összesen nyolcvankét percet játszottam, s csak egy alkalommal voltam kezdő – mondta a fiatal játékos.

Adrián amúgy a Fiorentina U19-es csapatával Olasz Szuperkupa-győztes lett az Internazionalét legyőzve, Adrián ezen a mérkőzésen csereként lépett pályára. Öt-hat társával többször felvitték a felnőtt csapathoz edzeni, Vincenzo Italiano vezetőedzőnek kifejezetten tetszett a hozzáállása, a korosztályos csapatból a keddi és a szerdai tréningeken egyedül rá számítottak.