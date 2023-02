Egyértelmű békéscsabai fölény jellemezte az első játszmát, a két center, Pintér Andrea és Bodnár Dorottya vitte a prímet, csapatuk gyorsan jelentős előnyre tett szert. 5:9-nél hiába a kaposvári időkérés, s hiába a csere, a csabaiak mentek előre és Drpa, illetve Aktas pontjaival csak tovább nyílt az olló, 17:8-as csabai vezetésnél ismét időkéréshez kellett folyamodnia a somogyiak trénerének. A második már hozott némi eredményt, a KRNC produkált egy 3:0-s szériát, mire Tóth Gábor is magához intette tanítványait. A hazaiak innentől kezdve tartották a lépést vendégeikkel, de jobban felzárkózni már nem tudtak. Ubavics rontása után a BRSE szettlabdához jutott, a végén pedig Bodovics rossz szervája után a viharsarkiak egy szettel közelebb kerültek a továbbjutáshoz.

A kaposváriak nem akartak beletörődni abba, hogy simán kikapnak, ezt mutatta a második felvonás eleji játék, amikor hosszú ideig vezetni sem tudott a Békéscsaba. Aztán 10:5-ös hazai előnynél időt kért Tóth Gábor, s ezután ha nem is azonnal, de megváltozott csapata játéka. Következett egy remek ötös széria, s már vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. A somogyiak is összehoztak egy 5:0-s sorozatot, s már ők vezettek. A csabaiak percei következtek, akik mínusz háromról felállva fordítottak az álláson. Nem ez volt az utolsó fordulat a játszmában, már a KRNC vezetett, sőt két szettlabdához is jutott, ám a játékot Ubavics hibái és Drpa pontja után mégis a Csaba nyerte, s ezzel már ott volt a döntőben a Békés vármegyei csapat.

A harmadik szettre fél csapatát kicserélte Tóth Gábor vezetőedző. Az újak nehezen melegedtek be, mert egyből a Kaposvár ragadta magához a kezdeményezést, négy pontos előnyre szert téve. 13:8-s hazai vezetésnél már másodszor kellett időt kérnie a csabaiak edzőjének. A különbség azonban csak tovább nőtt, és ahogy az első mérkőzésen, úgy most is szettet tudott nyerni a Kaposvár a Békéscsaba ellen.

A hazaiakat vitte tovább a lendület, s a lelkesedés a 4. játszmában, a csabaiak sok hibával játszottak, így nem véletlen, hogy futniuk kellett az eredmény után. Tartott ez az állapot egészen a játszma utolsó harmadáig, amikor Glemboczki kiegyenlített, s bár a hazaiak egyszer még megrázták magukat, a csabaiak egy nagy 6:0-s rohammal pontot tettek az elődöntő végre.

A Békéscsaba kettős győzelemmel, 6:2-es szettaránnyal jutottak be a döntőbe, ahol március 12-én a Vasas Óbuda lesz az ellenfele.

Kaposvári NRC–Swietelsky-Békéscsaba 1:3 (–18, –24, 16, –21)

Magyar Kupa női mérkőzés, elődöntő, 2. találkozó. Kaposvár, 500 néző. V.: Halász, Szabó P. Kaposvár: Bodovics 6, Ubavics 7, Godó 13, Gyimes 9, Maggioni, Szedmák 22. Cs.: Radnai Lili (liberó), Ilic 2, Hegyi, Radnai Luca, Budai 3.Vezetőedző: Vincent Lacombe. Békéscsaba: Vaszileva 14, Bodnár 6, Drpa 11, Aktas 13, Pintér 7, Bagyinka 1. Cs.: Molcsányi, Kertész (liberók), Olijnik 1, Mosher 2, Glemboczki 4, Tuska.Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:4, 5:9, 8:16, 15:20, 17:24. 2. szett: 4:2, 8:4, 13:17, 21:18, 21:22, 24:22.3. szett: 5:1, 11:6, 20:10, 23:14. 4. szett: 6:4, 12:9, 15:14, 18:18, 21:23.

Tóth Gábor: – A tervek szerint alakultak a dolgok, de a második szettben az ellenfél edzője meghúzta az egyetlen dolgot, amit véleményem szerint meg tudott húzni, ehhez pedig mi jól asszisztáltunk. Ennyi kritikám van a csapat felé, mert tudtuk, hogy ez meg fog történni. Viszont szépen kijöttünk belőle, erősek maradtunk, és amikor már biztossá vált, hogy bejutottunk, onnantól próbáltam azoknak is lehetőséget adni, akik mostanában kevesebbet kaptak. Megnyertük a mérkőzést is, ami szintén fontos. Ott már nem játszottunk jól, de az is sokat ér, hogy ők is látták, mi kell ahhoz, hogy mindenki stabil lehetőséget kaphasson a későbbiekben.