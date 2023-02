Január 31-én lezárult a 2022–2023-as bajnokság átigazolási időszaka. A békéscsabaiak riválisai közül két csapatnál az utolsó pillanatokban igazoltak játékosokat. A Szent Benedek Röplabda Akadémia megszerezte a 24 esztendős lengyel feladót, Agata Michalewiczet, aki a német Nawaro Straubingtól érkezett. A fürediek még egy eddig még nem megnevezett kubai válogatott négyesütőt is igazoltak. A Fatum-Nyíregyháza a 33 éves trinidadi Darlene Ramdint (aki korábban már játszott a szabolcsiaknál) és a szlovák korosztályos válogatott négyesütőt, Deana Valentovát nyerték meg maguknak.

A csabaiaknál egy változás történt: az előző idényben náluk játszó, a nyár óta pedig a klub utánpótlásában edzőként tevékenykedő finn Salla Karhut reaktiválták. Mint arról lapunk is beszámolt, a korábbi válogatott ütőjátékos már az előző héten elkezdte az egyéni, speciális edzéseket annak érdekében, hogy minél hamarabb visszanyerje a formáját. Ezen a héten már a csapattal együtt tréningezik, és ha minden jól megy, néhány héten belül ismét bevethető lesz a 28 éves légiós. A lépésre azért volt szükség, mert a klub török légiósa, Ceyda Aktas az utóbbi két hétben poszt-Covid tünetekkel küzdött, de már jobban van, a hét közepén már edzésre jelentkezett, a klubnál bíznak abban, hogy hamarosan újra pályán lehet. A csabaiaktól kényszerű okokból a legutóbbi balatonfüredi bajnoki a szerb Marta Drpa és a csapatkapitány, Molcsányi Rita is hiányzott, az ő játékukra is nagy szükség lesz.