Békéscsabai próbálkozásokkal kezdődött a mérkőzés, de Hamed és Czékus is elvétette a célt. A vendégek már a 7. percben elveszítették támadójukat, Csörgő Rault, ám a baranyaiak nem törtek meg, sőt bátran támadtak, mi több helyzetet is kidolgoztak. Enyhe mezőnyfölénybe is került a Szentlőrinc, de a csabaiak jól védekeztek, s amikor tehették, a villámgyors Hamedet keresve a labdákkal, kontráztak, ám eredménytelenül.

A második félidő sokkal nagyobb iramot és több helyzetet hozott. Mindkét csapat nagyon meg akarta nyerni a találkozót, ehhez sokáig inkább a Szentlőrinc állt közelebb, amely a mérkőzés véghez közeledve egyre másra dolgozta ki a lehetőségeket, amelyeket sorra ki is hagyott. Aztán egy öngóllal megszerezte a vezetést a Csaba, előnyét a ráadásban Czékus találatával meg is toldotta, s végül otthon tartotta a rendkívül fontos három bajnoki pontot.