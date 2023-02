Az ünnepélyen Tóth András vezetőedző, Fekete Tamás edző és Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetője mellet részt vett Kónya István alpolgármester, Kissné Bruder Ilona sportért felelős önkormányzati referens, a Gyulai Úszókért Alapítvány elnöke, illetve Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója.

– Kétszáz-kétszáztízen sportolnak a szakosztályban, de szűkebb körű volt az esemény, azt a közel húsz-huszonöt versenyzőt hívtuk meg, akik a legjobb eredményeket érték el tavaly – mondta el Tóth András, akik jövő héttől zalaegerszegi edzőtáborba vonul a gyulai úszók egy csoportjával.

– Azokat az úszókat, akik a korosztályos bajnokságokon az első nyolc helyezett között végeztek, kupával díjaztuk. A vándorserleget Cseresznyés Petra kapta meg, mint a szakosztály legeredményesebb versenyzője és a Kassai család által felajánlott vándorserleget is ő kapta meg. Petra nemzetközi szinten is már eredményesen teljesített és öt érmet, özte aranyat is nyert az elmúlt évben a különböző országos bajnokságokon. Ifjúsági kategóriában Abrudán Gáborhoz került az elismerés. Továbbá sportfelszerelést is kaptak a gyerekek erre az évre, hogy minél egységesebb legyen az úszóklub arculata és megjelenése a versenyeken.

Kónya István közösségi oldalán az évzáró kapcsán azt írta, örömteli, hogy „kiváló úszók nevelődnek a Várfürdő égisze alatt, akik szebbnél szebb eredményeket érnek el országos versenyeken, kitartó szorgalmuknak és fegyelmezettségüknek köszönhetően.”

– Az eredmények mögött természetesen mindig ott van a támogatói kör, a szülők, az edzők, a Gyulai Úszókért Alapítvány és a Várfürdő azon dolgozói, akik biztosítják a gyerekek ideális sportolási feltételeit. Köszönet mindazoknak, akik segítenek abban, hogy úszó kiválóságaink minél jobb eredményeket érhessenek el! – fogalmazott az alpolgármester.