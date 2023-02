Mindkét együttes kezdője alaposan kicserélődött a legutóbbi bajnoki mérkőzéshez képest, a csabai alapcsapatból csupán Bora György, Puskás Gábor, Váradi Ádám és Hamed Yasin maradt meg, a zalaiknál a kapus Demjén Patrik, valamint Szendrei Norbert, Gergényi Bence, Csóka Dániel, Bojan Szankovics és Meshack Ubochioma kapott helyet.

A zalaiak rögtön a 2. percben gólt, gólokat lőhettek volna, de Szendrei kétszer és egy ízben Mocsi is veszélyeztetett, mindannyiszor Krnácsnak kellett védeni. Továbbra is az NB I-es csapat maradt aktívabb, a hazaiak csak ritkán jutottak el a zalaiak tizenhatosáig. Ha az első félóra végén Manzinga nem kapkodja el a helyzetet, már vezethetett volna a csapata. A szurkolók nem rágták tövig a körmüket, a csabaiak a védekezéssel voltak elfoglalva, így ritkán jutottak el a vendégek tizenhatosáig, a zalaiak pedig hiába támadtak, a játékrész második felében csak kevés komoly helyzetet dolgoztak ki, azok is kimaradtak.