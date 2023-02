A nemzetközi kupaszereplő Siófok elleni múlt keddi, idegenbeli, lélekemelő 29–27-es bravúrgyőzelem után szombat este a Dunaújvárost fogadja – a bentmaradás szempontjából újra csak kulcsfontosságú bajnoki mérkőzésen – a női NB I.-ben újonc Békéscsabai Előre NKSE.

Túl vannak a csapatok a 2022–2023-as bajnokság felén, a 14 csapatos mezőny ráfordult a tavaszi szezonra, gyakorlatilag jönnek a „visszavágók” az élvonalban. A tavaly szeptemberi bajnoki nyitányon a Kohász hazai pályán 30–26-ra nyert az ENKSE ellen. Dunaújvárosban a hat eddig lejátszott összecsapásából mindössze egyet veszített el a 2005 és 2007 között a csabaiakat is gardírozó Rapatyi Tamás által irányított DKKA, méghozzá pont a legutóbbi hazai meccsét, amelyen 33–27-re kapott ki a Ferencvárostól. Idegenben azonban már nem muzsikál ilyen jól az újvárosi együttes: hét vendégszereplésékből öt alkalommal kapott ki, csak Székesfehérvárról hozott el egy pontot, illetve Érden sikerült nyernie. Legutóbb, január végén, Kisvárdán futottak bele egy kilencgólos vereségbe Szalai Babett és társai.

A békéscsabai együttest vezető Papp Bálint szerint szombaton az a garnitúra lehet esélyesebb a győzelemre, amelyik jobban funkcionál csapatként, ahol a kapusteljesítmény és a védelem hatékonyabb és határozottabb lesz.

– Kulcsfontosságú lesz, hogy melyik fél szerez több gólt rendezetlen védelemmel szemben – tekintett előre az újabb bajnoki erőpróbára lapink érdeklődésére a lila-fehérek fiatal trénere, aki hétfőn töltötte be a 32. életévér. – Lényeges lehet az is, hogy mennyire tudjuk kikapcsolni és semlegesíteni azokat a kiemelkedő egyéniségeket, akik az előnyöket szerzik az ellenfélnél. Játékban pedig mindenképpen meg kell őriznünk az agresszivitást védekezésben, ez szükséges, elöl pedig több jó egyéni teljesítmény kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk.

A legutóbbi, siófoki sikerből hét góljával oroszlánrészt vállaló Termány Rita a békéscsabai klub honlapjának adott mérkőzést felvezető interjújában elmondta, nagyon kemény és kiélezett ütközetre számít.

– Amellett, hogy a Kohász egy minőségi kerettel rendelkező, erős csapat, még a rendkívül kemény védekezéséről is híres, így egészen biztos vagyok benne, hogy kifejezetten harcias találkozót játszunk majd a vendégekkel – fogalmazott az Előre korábban a dunaújvárosi csapatban is játszó balátlövője. – Elsőszámú fegyvere ez ellenfelünknek a lerohanás, és bizony meglehetősen hatékonyak is ebben, hiszen pokolian gyors játékot játszanak, tehát a megfelelő visszarendeződésre most még a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Na meg persze a koncentráció lesz még kulcsfontosságú, amit, ahogyan a Siófok ellen, úgy ezúttal is hatvan percen keresztül végig fenn kell tartani. Összeszedetten kell kézilabdáznunk, a technikai hibák számát pedig a lehető legkevesebbre csökkenteni. Jó meccsre számítok és bízom benne, hogy ki tudjuk javítani az Érd elleni korábbi, csalódást keltő hazai fiaskót, és egy újabb győzelemmel kerülhetünk közelebb végső célunkhoz. Remélem, sokan kilátogatnak szombaton az összecsapásra, és az elmúlt hazai találkozókon tapasztalt igazi meccshangulatot varázsolják majd ezúttal is a csarnokba a szurkolóink.

A női NB I. állása

1. Győr 15 – 1 513–359 30

2. FTC 12 2 – 451–340 26

3. Debrecen 10 1 4 439–386 21

4. Mosonmagyaróvár 8 1 5 420–377 17

5. Vác 7 2 4 345–335 16

6. Siófok 6 1 6 343–345 13

7. Fehérvár 5 2 6 328–366 12

8. Budaörs 5 2 7 342–385 12

9. Dunaújváros 5 2 6 333–387 12

10. MTK 4 2 8 391–406 10

11. Kisvárda 5 – 9 319–351 10

12. Békéscsaba 3 – 10 316–375 6

13. Érd 2 – 11 321–388 4

14. NEKA 1 1 11 298–359 3