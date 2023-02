A sima gárdonyi győzelem és múlt hétvégi, fájó pécsi vereség után első idei hazai bajnoki mérkőzését játszotta az Orosháza a női kézilabda másodosztályban. A Morva Zoltán által irányított, a játéknap előtt a 16 csapatos ligában nyolcadik helyen álló ONKC vendége a 11. pozíciót elfoglaló debreceni utánpótlás-együttes volt. A Loki fiataljai tavaly szeptemberben, a második körben otthon már megtréfálták az orosháziakat és hatalmas csatában, most is egy góllal jobbnak bizonyulva zsebelték be mindkét pontot.

Kiélezetten alakult az első félidő, az előny a jó első öt percet produkáló, de utána már hullámzóan teljesítő hazaiaknál volt. Szünet után változott a játék képe, a vendégek fordítani tudtak, a többet hibázó ONKC pedig innentől csak rohant ellenfele és az eredmény után. A hajrában is a – egy kettős emberelőnyt jól kihasználó – Debrecen vezetett két góllal, ennek ellenére hét másodperccel a vége előtt megvolt az esély az orosházi pontszerzésre, azonban az addig hibátlanul büntetőző Zavaczki Boglárka hétméterese a felső kapufán csattant.