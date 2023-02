A támadó és családja nem tartózkodott az érintett országban a hétfői földrengések idején, de csapattársaitól úgy tudja, a katasztrófa sújtotta régiókban nagy a felfordulás – írta Nemzeti Sport Online. Eközben a Török Labdarúgó-szövetség a hétfői és szerdai bajnoki mérkőzések elhalasztásáról adott ki közleményt.

Ugrai Rolandot a Sportrádió érte el, s mint az ötszörös válogatott csatár elmondta, családjával Budapesten tartózkodik, így kimaradt a természeti katasztrófából, de tudomása szerint az országban jelenleg nagy a felfordulás, semmi sem tekinthető biztosnak.

– Szerencsére minket a családommal nem érint, mert itthon vagyunk Budapesten. Ugyanakkor beszéltem csapattársaimmal, és most elég nagy a káosz Törökországban. Gazientepben és Malatyában volt igazán nagy a pusztítás és a kár. Több labdarúgó, sportigazgató is a romok alatt rekedt, de szerencsére Isztambulban ezt megúszták. Eléggé képlékeny most sok minden Törökországban – mondta Ugrai a Sportrádiónak.