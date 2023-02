Tóth Gábor együttese sokat tett a február 12-i békéscsabai mérkőzésen azért, hogy a szerdai visszavágót jobb helyzetben várja, mint a Kaposvári NRC. Csupán a második játszmával lehetett elégedetlen Tóth Gábor vezetőedző, de egyébként kevés kritikával lehetett illetni a békéscsabaiak játékát. Amely azóta – látva a Vasas Óbuda elleni rangadót – még tovább fejlődött. Jó jel, hogy a kulcsemberek formája közelít a legjobbhoz, ami nem sok jót ígér a továbbjutásról nyilvánvalóan nem lemondó somogyiaknak.

A KRNC is győzött a hétvégén, az újonc székesfehérvári MÁV Előre SC-St. Solar gárdáját imponáló játékkal verte meg 3:0-ra. A Békéscsabán is megfordult válogatott Szedmák Réka ezúttal is „termelte” a pontokat (17-ig jutott), de jól ment a játék Gyimes Zsófiának, a szerb Isidora Ubavicsnak és a nyáron éppen Békéscsabáról Somogyba igazoló liberó Rády Boglárkának is.

A Békéscsabának elegendő, ha két szettet nyer Kaposváron, ám abban azonban biztosak lehetünk, hogy nem ez lesz a minimumcél, hanem egy, a következő, jelentős párharcokra is felkészítő diadal.

Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője már az első mérkőzés előtt is hangsúlyozta, arra kell koncentrálni, hogy a támadójáték erőteljes és gyors legyen, illetve a nyitásokra, valamint a fogadásokra kell figyelni, s akkor hatékonyabban tudnak majd támadni. Az most sem lesz mellékes, hogy milyen szívvel, lélekkel és elmével állnak hozzá a lányok a mérkőzéshez. Mert egyben biztos lehet mindenki, a kaposváriak addig, amíg szemernyi esélyük is lesz az aranyszett kiharcolására, nem fogják feladni!

A párharc győztesére a döntőben a Fatum-Nyíregyházán túljutó Vasas Óbuda vár. A finálét március 12-én rendezik majd a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközponban.

A szerdai Magyar Kupa elődöntő 18 órakor kezdődik, melyet a Hunvolley TV-n is figyelemmel lehet követni. A találkozót Halász Tibor és Szabó Péter vezeti.