Sűrű és változatos esztendőt búcsúztatott el Skaliczki László. Az újkígyósi mesteredző – aki az ünnepeket természetesen itthon töltötte a Békés megyei kisvárosban, amelynek a díszpolgára – tavaly a női vonal után visszatért a férfi kézilabdába: a másodosztályú helyi női együttesnél vezetőedzőként eltöltött két idényt követően nyártól már a férfi NB I.-es Csurgói KK-t segíti szakmai tanácsadóként.

Az őszi menetelés után ráadásul úgy tűnik, hogy igencsak gyümölcsöző az együttműködés eddig, hiszen a csurgói csapat 13 mérkőzés után nyolc győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel, 17 megszerzett ponttal az előkelő negyedik helyen vonulhatott el pihenőre és a világbajnokság miatt beiktatott szünetre a 14 csapatos férfi első osztályban.

– Mozgalmas év volt. Kezdtem a nőkkel, utána átmentem a fiúkhoz – tekintett vissza hírportálun érdeklődésére Skaliczki László. – A csurgói női csapatnál az év eleji nehézségek, a sérülések és több játékos távozását követően, amit ebből a szituációból ki lehetett hozni, azt közösen megtettük.

Ezután jött egy kedves felkérés a helyi NB I.-es férficsapattól, hogy a szakmai tapasztalatommal igyekezzek segíteni Baranyai Norbert vezetőedző munkáját. Érdekes kihívás volt számomra, egy új feladat, amit korábban még nem csináltam. Ehhez először természetesen az kellett, hogy újra visszarázódjak a férfimezőnybe a női vonal után.

Az újkígyósi mesteredző a női vonal után visszatért a férfi kézilabdába /Fotó: Karnok Csaba/

A korábban a Szeged és a Dunaújváros féri kézilabdázóit is magyar bajnoki címig vezető, a Dunaferr együttesével Magyar Kupa-győzelmet is ünneplő tréner a fiúkhoz visszacsöppenve újra szembesült a két szakág között meglévő, magától értetődő különbségekkel is.

– A férfiaknál nyilvánvalóan mások a prioritások, mint a női kézilabdában, tehát újra kellett alkalmazkodnom bizonyos dolgokhoz, két és fél után újra „megismerni” a férfimezőnyt – folytatta Skaliczki László.

– Izgalmas ez a feladat és külön örömteli, hogy a csapat és az edzőkolléga is nagyon jól kezelte az új helyzetet és a munka hozományaként jelenleg a legjobb négyben vagyunk a tabellán. Ez jó kiindulási alap, hogy az eddigiekre támaszkodva mindenki igyekezzen továbbra is a legtöbbet kihozni magából. Az Egyesült Államokban a csapatok öltözőiben szokták kiírni, hogy „Mindenre képes vagyok”. Csurgón most mi is képesek vagyunk rá, bizonyítottuk már eddig is az idényben, hogy bizonyos helyzetekben és meccsek szakaszaiban nagyon jó teljesítményt tudunk nyújtani. Mostantól az a cél, hogy a negatív periódusokat rövidítsük.