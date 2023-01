A nemzetközi kupákban részt vevő csapatok programja miatt megváltozott a versenynaptár a női kézilabda NB I.-ben, ami az újonc Előre NKSE több mérkőzését is érinti. A lila-fehér klub tájékoztatása szerint a helyzetet nehezítette, hogy a csabai egyesület több olyan csapattal is játszik bajnoki és Magyar kupa-mérkőzést az elkövetkezendő hetekben, amelyek hétvégente az Európa-liga csoportkörében is szerepelnek.

A nemzetközi mérkőzések időpontjainak kijelölését követően megkezdődött a bajnoki és kupaprogramok átalakítása. A sűrűvé vált versenynaptár miatt a Debrecen, a Siófok, a Vác és a Székesfehérvár elleni mérkőzések időpontjai is megváltoztak. A nemzetközi szerepléstől függően a későbbiekben más békéscsabai mérkőzések időpontjai is változhatnak, amelyekről a lehető leghamarabb tájékoztatást ad az ENKSE, amely a kialakult helyzet miatt a szurkolók megértését kéri.