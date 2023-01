3. csoport

Mezőberényi LE–Újkígyós FC 3–2, gól: Zsíros, Bereczki, Fazekas, ill. Benyó R., Csiernyik M. A kígyósiak kétszer is vezetést szereztek, de a végjátékban a többet kezdeményező berényiek maguk javára fordították a mérkőzést.

Újkígyós FC–Orosházi MTK-ULE 2–3, gól: Pacsika, Csiernyik M., ill. Miszlai, Harangozó, Papp M. Ahogy a Mezőberény ellen, úgy most is kétszer vezetett az Újkígyós. Kettő–egy után azonban egy perc leforgása alatt fordított az Orosháza, amely a hajrában több gólt is lőhetett volna.

Orosházi MTK-ULE–Mezőberényi LE 2–3, gól: Miszlai, Harangozó, ill. Olej T., Kanó, Zsíros. Miszlai László találatával még az Orosháza szerzett vezetést, de a berényiek fordítottak. Haragozó révén kiegyenlített, de Zsíros találata a Mezőberény számára ért továbbjutást.

Végeredmény: 1. Mezőberényi LE 6 pont (6–4), 2. Orosházi MTK-ULE 3 (5–5), 3. Újkígyós FC 0 (4–6).

Hármas döntő

Mezőhegyesi SE–Szarvasi FC 2–4, gól: Isaszegi B. 2, ill. Zima 2, Furár, Simon R. Nehezen született meg az első gól, ám Isaszegi Bence találata után beindultak a csapatok. A frissebbnek tűnő szarvasi csapat végül biztos győzelmet aratott.

Szarvasi FC–Mezőberényi LE 5–1, gól: Simon R., Czvalinga, Zima, Barna V., Polonszki, ill. Fazekas M. A Szarvas második mérkőzésén könnyed győzelmet aratott a Mezőberény ellen, ezzel az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül megnyerte a tornát.

Mezőberény–Mezőhegyesi SE 4–4 (büntetőkkel: 6:5), gól: Kanó, Zsíros, Adamik, ill. Isaszegi B., Györgyi, Zsilák, Hrabovszki. A 2. helyért zajló csatában a gyorsabban játszó mezőhegyesiek 4–0-s előnyre tettek szert, simának tűnt a győzelmük, ám a berényiek nem adták fel, felzárkóztak és az utolsó percben kiegyenlítettek. Büntetőrúgások döntöttek, melyet a mérkőzést a sírból visszahozó berényiek bírták jobban idegekkel és megszerezték meg az ezüstérmet.

Végeredmény: 1. Szarvasi FC, 2. Mezőberényi LE, 3. Mezőhegyesi SE.

Különdíjak. Gólkirály: Zima Dániel (Szarvasi FC). Legjobb kapus: Varga Patrik (Mezőhegyesi SE). Legjobb mezőnyjátékos: Fazekas Márk (Mezőberényi LE).