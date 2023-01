A 20 esztendős tehetséget választották meg a legjobb hazai női kick-boxosnak tavaly, miközben a battonyai kiválóság eredeti küzdősportjában, a tekvandóban is rendkívül eredményes. A világ- és Európa-bajnok sportoló egyetemre is jár, de úgy véli, hogy szorgalommal és odaadással minden összeegyeztethető.

– Szokták kérdezni, hogy egy fiatal lány miért ütteti szét magát. Én ilyenkor igyekszem elmagyarázni, hogy egyrészt nem üttetem szét magam, egy küzdelemben igyekszem én felülkerekedni, másrészt azért szeretem a küzdősportot, mert nagyon összetett, és mindig van hova fejlődni. Mentálisan, technikailag és fizikailag egyaránt fejleszteni kell magát annak, aki a versenyeken eredményes akar lenni. Nehéz mindhármat magas szinten művelni, de én pont azt szeretem nagyon benne, hogy nem egyoldalú – nyilatkozta a Magyar Kick-box Szövetségnek Mezei Nikolett, aki négy éve űzi párhuzamosan két sportágát és egyformán imádja mindkettőt.

Mezei Nikolett az EB-n felállhatott a dobogó legfelső fokára

Az edzéseken a kisgyerekeknek igazi példaképnek számít, ő maga is szokott foglalkozásokat tartani, ugyanis besegít a trénereinek, a Barátság SE-t vezető testvérpárnak, Rádai Rolandnak és Rádai Imrének. A jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen kereskedelmet és marketinget tanuló sportoló a későbbiekben azt tervezi, hogy az edzői képesítést is megszerzi, mert a sport mindig az élete része lesz, legyen szó a versenyzésről vagy a tanításról.

– Bevallom, nehéz összeegyeztetni a két sportágat és a tanulást, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha jól beosztom az időmet, és szorgalmas és odaadó vagyok, akkor lehet mindkettőben jó eredményeket elérni, sőt, még a tanulásban is. Emellett persze kell, hogy jusson idő a magánéletemre is. Van barátom, akivel teljesen más vagyok, mint a sportban. A tatamin küzdök és harcias vagyok, a magánéletben viszont átlagos, visszafogott lánynak tartom magam – mondta Mezei Nikolett, aki azt is elárulta, hogy ha a kick-box 2028-ban bekerül a Los Angeles-i olimpia programjára, akkor mindenképpen szeretné megcélozni az ötkarikás részvételt.