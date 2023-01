Mérsékelt érdeklődés fogadta a két csapat találkozóját, igaz, az a kevés néző remek hangulatot teremtett a linzi csarnokban.

– Vannak, akik nem teljesen egészségesek, meglátjuk, ők mennyit tudnak játszani – mondta még a mérkőzést megelőzően Tóth Gábor a Swietelsky-Békéscsaba edzője a klubhonlapon. A kerethirdetéskor kiderült, hogy a már a szombati UTE elleni Extraliga-mérkőzésről is hiányzó török Ceyda Aktas egy percre sem tudott beszállni betegsége miatt.

A többiek azonban – így a hetek óta remek formában lévő Ralitsa Vaszileva – játszott, s éppen az ő pontjaival kezdődött a mérkőzés. Az osztrák Botkin duplázott, de máris jött a válasz, Pintér Andrea két sikeres ütése közül a második egy értékes ász volt. Az osztrákok belehúztak és három egymás utáni ponttal átvették a vezetést. Sokáig nem tartott az örömük, 9:12-nél időt is kért a linziek trénere. A csabaiak Drpa és Vaszileva eredményességének köszönhetően elléptek hat ponttal, de az osztrák csapat gyorsan szűkített hátrányán, így 13:16-nál csabai időkérés következett. Szorosan alakult a játszma hátralévő része, de az osztrák együttes nem tudott fordítani. A hajrát megnyomta a Békéscsaba és végül biztosan húzta be az első játszmát.

A második szett a csabaiak elképzelései szerint kezdődött egy Bodnár-pont, majd egy Vaszileva-ász, hogy azután Drpa is bemutassak félelmetes ütőerejét. Három-négy pont mindig volt a két csapat között, s az osztrákok hiába adtak bele apait-anyait, a csabaiak még azt is elbírták, hogy Glemboczki és Vaszileva is nyitást rontson. Nem kellett a körmét rágnia a csabai stábnak, mert a lányok remekül tették a dolgukat és magabiztosan hozták a második játszmát is.

Forrás: BRSE Facebook-oldal

A Linz szeretett volna szettet rabolni a magyar csapattól, és a harmadik felvonás első szakaszában még bizakodhattak is. 10:10 után azonban fokozatosan ellépett a vendégcsapat. Bár egy időkérés után még fellángoltak a linziek, következett egy 5:0-s csabai sorozat (15:21-nél újra időt kért az osztrákok edzője) után már semmi esélye nem maradt az amúgy roppant szimpatikus és lelkes osztrák alakulatnak. Az utolsó játszmában sorra érkeztek a pályára az addig a cseresarokban szurkoló linzi társak, s minden egyes pontnak úgy örültek, mintha a győztek volna. Az utolsó pontot a mérkőzés legjobbja, a bolgár Vaszileva szerezte, ezzel pedig eldőlt, hogy a Békéscsaba már biztosan ott lesz a KEL legjobb négy csapata között.

A sorozatban veretlen csabaiak a mérkőzés után rögtön a szlovéniai Maribor felé veszik az irányt, hogy az ottani minitorna keretében előbb szerdán este 18 órától a szlovén OK Calcit Kamnik, majd másnap hasonló kezdéssel a szintén szlovén Nova KBM Branik Maribor ellen vegyék fel a küzdelmet a Közép-európai Ligában.

Oberbank Steelvolleys Linz-Steg–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–20, – 19, –17)

Közép-európai Liga női mérkőzés. Linz, 100 néző. V.: Igor Schimpl, Miroslav Jurácek (szlovákok). Linz: Pavlová 3, Maas 1, Botkin 12, Vera 3, Hohenauer 5, Kekauoha 10. Cs.: Hager, (liberó), Mehlem 2, Serramelera 1, Trathnigg 1, Ubiparip 3. Vezetőedző: Facundo Morando. Békéscsaba: Drpa 15, Vaszileva 18, Glemboczki 9, Bodnár 6, Pintér 7, Bagyinka 2. Cs.: Kertész (liberó), Szatmári L., Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:4, 8:7, 9:14, 10:16, 16:16, 19:22, 20:24. 2. szett: 1:4, 9:14, 14:18, 18:21, 19:24. 3. szett: 5:5, 8:9, 11:13, 15:22.

Facundo Morano: – Gratulálok a Békéscsabának, jól játszottak, de mi is megkönnyítettük a dolgukat néhány hibával. Ennyi rontás nem fér bele egy ilyen erős csapat ellen.

Tóth Gábor: – Fontos volt a jó kezdés, hiszen nagyon nehéz hét áll előttünk. A legfontosabb az volt, hogy megszerezzük a három pontot és ez sikerült.