A harmadik liga 20 csapatos Keleti csoportjában az utolsó helyen telelő Előre II. a klubhonlap tájékoztatása alapján egy hónap szünet után szerdán kezdte el az alapozást a február 12-től rajtoló tavaszi szezonra. Az öt és fél hetes felkészülés kezdetén 18 játékosnak vezényelt edzést Nagy Sándor vezetőedző, valamint Jakab Péter szakmai tanácsadó.

– Némileg szűkült a létszám, hiszen több idősebb játékosunk távozott, így most jobbára csak a fiatalokkal készülünk – nyilatkozta a klub honlapján Nagy Sándor.

– Bízom benne, hogy rövid időn belül kiegészül a keret és ahogy mindig is szeretnénk, egy-egy posztra két azonos képességű játékossal rendelkeznénk. A szakmai stáb összetételében is történt változás, Jakab Péter szakmai tanácsadóként segíti a csapatot, amely mindenképp örvendetes. Egyelőre négy felkészülési mérkőzésünk van lekötve, de mindenképp szeretnénk, ha további kettőt is sikerülne tető alá hozni. Az eddigi eredményekkel nyilván nem lehetünk elégedettek, de a mutatott játék hellyel-közzel rendben volt.

Amennyiben ez párosul az eredményességgel a jövőben, akkor meg tudjuk próbálni a szinte lehetetlen küldetést, a bennmaradás kiharcolását. Semmit sem engedtünk még el, sportemberekként az utolsó pillanatig küzdeni fogunk, bízunk benne, hogy amennyire rosszul sikerült az ősz, annyira jól sikerül majd a tavasz. A cél a bennmaradás, illetve, hogy minél több fiatal játékost építsünk be a jövő első számú csapatába Békéscsabán.