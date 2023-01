A szlovén Selena Leban és a török Yagmur Karaoglu pontjaival a mérkőzés elején még a Nyíregyháza vezetett, ám ezután Drpa beindította a pontgyártást és gyorsan fordított az eredményen a Békéscsaba. 10:13-nál időt kért a hazaiak edzője, mire csapata megtáltosodott, pár perccel később Tóth Gábor járt el ugyanígy, ám mivel a helyzet csak romlott, 18:15-ös hazai előnynél másodszor is kihívta magához a tanítványait. Egy 5:0-s hazai sorozat után már behozhatatlanná vált a csabaiak hátránya, és gyakorlatilag el is „engedték” ezt a játszmát.

A második szettben összekapták magukat a csabaiak, és az elején ugyan egy pillanatra megtorpantak, aztán gyorsan kiegyenesedtek. A szabolcsiak azonban láthatóan nagyon felszívták magukat az idei első tétmérkőzésükre és hamar behozták a mínusz hárompontos hátrányukat, ekkor, vagyis 11:11-nél ismét a csabai edzőn volt a sor, hogy időt kérjen. Sikerült is visszavenni a vezetést, ám újra beállt egy csabai rövidzárlat, amit a roppant lelkesen és – tegyük hozzá – nagyon jól játszó nyíregyháziak ki is használtak. Több fordulatot is hozott a játékrész hajrája, Vaszileváék ismét feljöttek és fordítottak, de a végén mégis Lebanék keze emelkedhetett a magasba, így már 2:0-ra vezetett a csapatuk.